SHUM гурту Go_A став однією з найпопулярніших пісень в історії «Євробачення»

Етно-фольк-гурт Go_A, який справив фурор своїм яскравим виступом на «Євробаченні» та завоював перші місця у чартах та стрімінгових платформах, продовжує збирати нагороди. Радіо міжнародного пісенного конкурсу ESC Radio оголосило результати щорічного голосування за найпопулярніші пісні. SHUM українського гурту Go_A замкнув ТОП-3 рейтинга.

Переможницею стала представниця Швеції, яка перемогла на «Євробаченні» у 2012 році Loreen із піснею «Euphoria». А тріумфатори конкурсу минулого року італійський гурт Måneskin посідає другий рядок.

Крім того, ще одна пісня Go_A потрапила до престижного рейтингу. Трек «Соловей» посів 128 місце.

«Рік почався SHUMно. Вперше в історії в цей чарт потрапили одразу дві україномовні пісні», — повідомляється в Інстаграмі групи Go_A.

Також у ТОП-100 увійшли й інші українські представники на «Євробаченні»: переможниця конкурсу у 2016 році Джамала з піснею «1944», запальна Вєрка Сердючка з треком «Dancing Lasha Tumbai» та переможниця конкурсу у 2004 році Руслана з «Дикими танцями».

Раніше Go_A отримали премію Eurovision Awards у номінації «Найінноваційніша сценічна постановка».

Незважаючи на міжнародний успіх гурту, співак Іво Бобул невтішно висловився про солістку Go_A Катерину Павленко.

Співачка не стала роздмухувати з цього скандалу. У недавньому інтерв'ю вона розповіла про непростий життєвий шлях.

Фото instagram.com/go_a_band

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