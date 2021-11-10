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«Ніхто і звуть ніяк»: Іво Бобул розкритикував солістку Go_A і захопився Ані Лорак

20:52 10 листопада 2021
«Ніхто і звуть ніяк»: Іво Бобул розкритикував солістку Go_A і захопився Ані Лорак

Народний артист України, відомий співак Іво Бобул продовжує критикувати солістку гурту Go_A, героїню публікації «ФАКТІВ» Катерину Павленко, яку навіть не вважає серйозною співачкою. Раніше він заявляв таке в інтерв'ю Славі Дьоміну, а нині — програмі «ЖВЛ» на каналі «1+1».

«Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала „Конопельку“? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк», — заявив Бобул.

У приклад Катерині він несподівано поставив Ані Лорак, яка, мовляв, поїхала працювати в Росію тому, що на батьківщині «роботи нема».

В коментарях користувачі не стримали свого обурення такою оцінкою заслуг учасниці «Євробачення».

«Життя треба прожити так, щоб тебе хейтив Іво Бобул», «Такий артист, а говорить такі нісенітниці», «Навіть не знаю, хто цей дядько, а Катю знає вся Європа», — написали вони.

Що ж до Ані Лорак, то у неї ще є шанс повернути прихильність фанів з України, адже після того, як вона зіткнулася з проблемами в Росії, в 2022 році збирається повернутися на українську сцену.

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