«Влаштували судилище»: Маша Єфросініна різко висловилася про скандальний нацвідбір на «Євробачення»

Маша Єфросініна, яка стала ведучою нацвідбору на «Євробачення-2022», відреагувала на хейт у мережі та після паузи різко висловилася про скандальний фінал конкурсу. Після нього дісталося всім: і організаторам, і ведучому Тимуру Мірошниченку, який оголошував результати, і Єфросініній. Свою думку щодо ситуації, що склалася, телеведуча висловила у сторіс. За словами Марії, у неї залишився тяжкий осад.

«У „жертви“ немає шансу на пояснення, бо її збивають зі швидкістю звуку. Друге — я вважаю неприпустимою та непробачною помилку редактора, яка збила Тимура Мірошниченка в оприлюдненні результатів. Це викликало багато болісних наслідків», — написала Єфросиніна.

Вона вважає несправедливим, що на ведучих накинулися з критикою за «технічні лажі в ефірі, якість виступу артистів, рішення суддів, помилку редакторів при оголошенні результатів, зниклу з ефіру таблицю з результатами, а також за дорогі вбрання, тому що нехр*н стоятиме в гарному плаття, «краще продала б його і пішла на фронт».

Єфросініну обурило те, що викриття переможниці відбору Аліни Паш відбулося після фіналу. Вона дивується, чому організатори не могли перевірити учасників до участі у конкурсі.

«Мені точно відомі імена дуже популярних артистів, яких не допустили до участі в нацвідборі, тому що були територіальні порушення. Але Аліну ж допустили. За це теж, як вам уже відомо, всі понесли відповідальність. Група Kalush Orchestra отримала свою вісімку глядачів, і отримала право представляти нашу країну на „Євробаченні“. Але якою ціною?» — питає Марія.

У своїй промові вона також обурюється тим, що через відбір розгорілася війна хейтерів у мережі, люди сиплять погрозами артистці, бажають їй смерті, звинувачують у підкупі тих, хто не має грошей навіть на команду, а сам конкурс замість свята пісні перетворився на кузню скандалів.

Нагадаємо, після дискваліфікації Аліни Паш, організатори відбору запропонували гурту Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні». Проте музиканти не поспішають підписувати договір із Суспільним, вимагають показати протокол голосування. Представник суспільного Ярослав Лодигін після скандалу подав у відставку. Аліна Паш вирішила на якийсь час зникнути із соцмереж.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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