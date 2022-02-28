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Шоу-бізнес

«Найкраща казка на ніч»: Потап підбадьорив українців, висміявши Путіна та Лукашенка

10:35 28 лютого 2022
Потап

Репер та менеджер Олексій Потапенко (Потап) вирішив підбадьорити українців, записавши казку про Путіна та Лукашенка.

Відео він виклав у Instagram, розпочавши свою казку, як робив це дід Панас — відомий телеведучий Петро Весклярський: «Добрий вечір вам, любі хлопчики, дівчата». Слово «малята» він упустив, мабуть, через те, що вживав обсценну лексику.

«Дід Потап» розповів, що жила собі красива і квітуча Україна, а поряд — зле і заздрісне Х… ло, яке зважилося напасти на сусідку. А коли отримало «відповідь», то пішоло по допомогу до «діда Лукаша»…

Незважаючи на те, що казка рясніє, українцям вона сподобалася і вони оцінили творчість «діда Потапа». Його підтримали і колеги з цеху.

Нагадаємо, що багато зірок шоу-бізнесу приєдналися до ЗСУ або Сил ТрО. Зокрема, актори Юрій Ткач та Олексій Тритенко, режисер Ахтем Сеітаблаєв, телеведучий Микита Добринін, а також актор Андрій Федінчик.

Фото Олексія Потапенка із соціальних мереж

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