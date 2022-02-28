Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Українські знаменитості один за одним приєднуються до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Зі зброєю в руках вони йдуть захищати рідні міста, і закликають своїх шанувальників не опускати руки та не втрачати сили духу під натиском ворога.

Відомий актор, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Юрій Ткач залишився в Києві. «Задовбали питанням: „Де я?“. Я в Києві! Зі своєю сім'єю! Захищаю рідну землю», — написав Ткач на фото.

Водночас захищають столицю режисер Ахтем Сеітаблаєв, який зняв фільм «Кіборги», та актор Олексій Трітенко. Раніше вони зустрічалися на знімальному майданчику, а тепер допомагають боротися із російськими окупантами.

Відомий телеведучий, молодий батько Нікіта Добринін. «Ми залишаємося вдома та бережемо нашу землю. Ми віддані Україні та все буде Україна!», — каже Нікіта.

Актор Андрій Федінчик також вступив до лав захисників та звернувся до російських «братів».

«Якщо вам досі розповідають, що тут росіяни рятують росіян від нацистів і фашистів. То я, як головний нацист і фашист України, який все життя проговорив російською мовою і не почув жодного слова докору, скажу, що головний нацист і фашист — це ваш керівник. Він хворий. Я звертаюся до вас і прошу, не підтримуйте його у цій хворобі. Якщо ваших синів, чоловіків, братів зобов'язують їхати сюди, не погоджуйтесь. Відмовляйтеся під будь-яким приводом. Виходьте на марші протестів. Тому що це стосується не тільки нас, але й вас безпосередньо. Тому що везтимуть вас сюди з однією метою — вбивати чи вмирати. Передайте цю інформацію родичам, знайомим, друзям, не будьте байдужими, не стійте осторонь», — каже Адрій Федінчик.

Також до лав захисників вступив режисер Олег Сенцов.

Раніше відомий український репер Yarmak (Олександр Ярмак) зі зброєю у руках став на захист України від російських окупантів.

Також до лав тероборони вступили Тарас Тополя разом із музикантами гурту АНТИТІЛА, а також Андрій Хливнюк та гурт «Бумбокс».

Багато відомих українців займаються волонтерською діяльністю.

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