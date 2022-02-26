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Репер Ярмак зі зброєю в руках пішов захищати Україну

17:12 26 лютого 2022
Репер Ярмак

Відомий український репер Yarmak (Олександр Ярмак) зі зброєю в руках став на захист України від російських окупантів. Музикант вступив до лав територіальної оборони Збройних Сил України.

Про це Андрій розповів у своєму Instagramі. Він написав, що у військкоматі зустрів чимало людей.

«У військкоматі людей багато, нікого не закликаю, без героїзму, на власну відповідальність! Помітно багато тямущих людей, які і воювали, і були у спеціальних військах, тому без пафосу Україна вистоїть!», — написав Ярмак і додав, що пишається ЗСУ.

«Начебто і я не сцикун, але вони супергерої. Вони роблять неймовірні речі. Я схиляюся перед ними. І я, і моя сім'я, ми всі їм дуже вдячні!» — сказав репер.

Пізніше з'явилося фото, на якому Андрій позує з автоматом у руках, та військовому екіпіруванні.

Раніше до лав тероборони вступили Тарас Тополя разом із музикантами гурту АНТИТІЛА, а також Андрій Хливнюк та гурт «Бумбокс».

Захищати Київ від путінських терористів зі зброєю у руках вирішив і переможець «Холостячки-2» бізнесмен Андрій Задворний.

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