Дитячий плач розриває серце: Макс Чмерковський показав світові правду про війну в Україні

Відомий український хореограф, який живе в США, чемпіон світу з латинських танців, суддя шоу «Танці із зірками» Максим Чмерковський у найскладніший для України момент — дні боротьби з російськими окупантами залишився в Києві. Він не встиг вилетіти до Америки, де знаходиться його родина.

Максим звернувся до світової спільноти та показав правду — як путінська армія бомбить житлові будинки мирних мешканців, як горять міські об'єкти, чути крики дітей. Чмерковський закликає міжнародну аудиторію не вірити російській пропаганді.

"Я ніколи не буду таким, як раніше. Це стрес і я повертаю старі почуття, як я робив це раніше. Це схоже на те, що було, коли і чому ми поїхали в 90-х. Як і мій старий ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад), який я нарешті виправив, повертається. Я буквально щойно забув про ці почуття "завжди на межі" і насправді почав хвилюватися про такі речі, як гриль для барбекю. Я плачу, коли це пишу, тому що всі люди заслуговують турбуватися про барбекю, а не про війну», – пише Макс.

Він закликає світ не мовчати про жахливу війну проти українського народу, закликає всіх знаменитостей докласти максимум зусиль, щоб зупинити цей кошмар. У своїх публікаціях Чмерковський наголошує, що це реальне відео, а не те, що транслює РФ та її пропагандисти.

Також у Києві залишається голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який знімає документальний фільм про події в Україні.

Україну підтримує багато світових знаменитостей. Раніше проти війни висловилися Арнольд Шварценеггер, Кім Кардашьян, Девід Лінч, Барбра Стрейзанд та інші.

Мадонна закликала молитися за Україну та показала Путіну середній палець.

Є й російські артисти, які засуджують агресію Кремля та закликають зупинити кровопролиття. Це Андрій Макаревич, Максим Галкін, Іван Ургант, Лія Ахеджакова, Семен Слєпаков та багато інших.

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