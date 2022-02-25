«Що б сказали Жванецький, Висоцький, Миронов»: російський сатирик Семен Слєпаков закликав Путіна зупинити війну проти України

Відомий російський сатирик Семен Слєпаков, відомий своєю активною громадянською позицією, закликав Путіна зупинити криваву війну проти українського народу. Артист записав відео звернення до президента-агресора, який відправив своїх громадян убивати мирних українців. Слєпаков дуже сподівається, що Путін побачить це звернення або йому передадуть запис.

«Ми з вами народилися і виросли в одній великій країні під назвою Радянський Союз — я там жив трохи менше, ви — трохи довше. Тепер це не має значення. Звісно, у цій країні було багато проблем та недомовок, але було й те, що нас усіх об'єднувало. Дуже потужну роль цьому об'єднанні грала саме творчість. Ми співали одні й ті самі пісні, дивилися і знали напам'ять одні й ті самі фільми, сміялися з тих самих жартів…

Дорогий Володимире Володимировичу, як ви думаєте, що відчули б улюблені нами діячі культури, якби побачили те, до чого ми всі зараз прийшли? Що б відчув Михайло Михайлович Жванецький, який виріс в Одесі, і з яким ви особисто дружили та твори якого, напевно, дуже любите? Він проводив кожне літо в Одесі, аж до самої смерті. Як би на це подивився Володимир Семенович Висоцький, пісні якого ви, напевно, знаєте напам'ять, а фільм «Місце зустрічі змінити не можна» з легкістю можете цитувати?", — згадав Слєпаков людей культури, котрі любили Україну.

Він також згадав знаменитих Юрія Нікуліна, Євгена Леонова, Георгія Віцина, Андрія Миронова, Анатолія Папанова, Ельдара Рязанова, Леоніда Гайдая, Олега Даля, які явно не могли уявити, що Росія ось так нападе на Україну.

«Багато з них були фронтовиками й боролися з фашистами пліч-о-пліч з українцями. Прошу, давайте з поваги до пам'яті тих, хто зробив нас кращими, добрішими й чистішими, знайдемо якийсь інший вихід із цієї жахливої ситуації», — каже Семен Слєпаков.

Раніше до Путіна із закликом зупинити війну звернулися багато російських знаменитостей Максим Галкін, Валерій Меладзе, Андрій Макаревич, Іван Ургант, Лія Ахеджакова. Проти агресії виступають і світові зірки.

Українці всіма силами підтримують українську армію. Тіна Кароль пішла до монастиря та молиться за мир в Україні. Олександр Пономарьов звернувся до наших захисників у мережі.

Фото instagram.com/slepakovsemyon

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