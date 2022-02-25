Популярна співачка Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram сумне фото, на якому вона сидить у чорному чернечому одязі, закривши обличчя руками.

Також у пості розміщено відео, на якому співачка плаче під час молитви, розмахуючи чотками.

" Я перебуваю в жіночому монастирі — передчувала біль і пішла молитися ще тиждень тому… і залишилася… напевно, надовго… Нехай мій голос та спів знадобляться у молитві за Вас та за Мир. Улюблена Україно !" - Написала вона в пості.

Свої схвальні позначки під постом поставили Леся Нікітюк, Ганна Різатдінова, Оля Цибульська та інші знаменитості.

Можна лише здогадуватись, чим викликане бажання артистки відійти від мирського життя. У той же час кума DZIDZIO Цибульська вважає за краще займати активнішу позицію і записала ролик зі словами підтримки української армії.

Такий самий крок зробив її колега Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, що раніше Андрій Бедняков та Валерій Меладзе закликали росіян вимагати у шаленого Путіна припинити війну. А голлівудська зірка Анджеліна Джолі заявила, що «молиться за людей в Україні».

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