29.29 / 30.91 33.07 / 35.11
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тіна Кароль схоронилася у монастирі — «молитися за улюблену Україну»

16:33 25 лютого 2022
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram сумне фото, на якому вона сидить у чорному чернечому одязі, закривши обличчя руками.

Також у пості розміщено відео, на якому співачка плаче під час молитви, розмахуючи чотками.

" Я перебуваю в жіночому монастирі — передчувала біль і пішла молитися ще тиждень тому… і залишилася… напевно, надовго… Нехай мій голос та спів знадобляться у молитві за Вас та за Мир. Улюблена Україно !" - Написала вона в пості.

Свої схвальні позначки під постом поставили Леся Нікітюк, Ганна Різатдінова, Оля Цибульська та інші знаменитості.

Можна лише здогадуватись, чим викликане бажання артистки відійти від мирського життя. У той же час кума DZIDZIO Цибульська вважає за краще займати активнішу позицію і записала ролик зі словами підтримки української армії.

Такий самий крок зробив її колега Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, що раніше Андрій Бедняков та Валерій Меладзе закликали росіян вимагати у шаленого Путіна припинити війну. А голлівудська зірка Анджеліна Джолі заявила, що «молиться за людей в Україні».

523

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін поставив ультиматум Україні: визнати Крим та відмовитись від НАТО

Путін поставив ультиматум Україні: визнати Крим, відмовитись від НАТО

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

херсон

Ворог отримав контроль над переправою до Херсону

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.