«Гордий тим, що у нас сильна та потужна армія»: Олександр Пономарьов підтримав українських захисників

Народний артист України Олександр Пономарьов, який вразив новим ліричним хітом із Дзідзьо, підтримав наших мужніх воїнів, які захищають країну від віроломного російського агресора. Співак захопився силою та мужністю військових, їхньою стійкістю і звернувся до хлопців у соціальних мережах.

«Захоплююсь нашими хлопцями. Гордий тим, що у нас сильна й потужна армія. Ми на своїй землі. Україна була, є та буде. Хлопці, хай Боженька вас охороняє», — сказав Олександр Пономарьов.

Зірки українського шоу-бізнесу підтримують українську армію та моляться за мир в Україні. Тіна Кароль пішла до монастиря, щоб молитися за свою країну.

Закликали до миру й російські знаменитості. Співак Валерій Меладзе просить Путіна зупинити кровопролиття. Засудили агресію Путіна Іван Ургант, Максим Галкін, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова та інші.

Фото instagram.com/ponomaryovoleksandr

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