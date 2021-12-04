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Шоу-бізнес

«Прилетів, приліг, помився»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський відверто розповів про життя в Україні

14:14 4 грудня 2021
Максим Чмерковський

Суддя «Танців зі зірками» та колишній герой шоу «Холостяк» Максим Чмерковський, який раніше показав свій костюм на свято Гелловін, розповів у Instagram про життя в Україні.

«Прилетів, приліг, помився. І ось я сьогодні тут», — коротко розповів він у одному зі своїх відео.

Колишній суддя проекту високо оцінив рівень проведення шоу.

"Я вам вдячний за ці 13 тижнів. Дуже довгих... Ви допомогли мені зрозуміти, що "Танці з зірками" - це не якась телевізійна фігня", - розповів Чмерковський.

Він висловив свою повагу та подяку всім, хто був причетний до створення шоу.

«З першого ефіру я відчув, що я вдома. Я із задоволенням ще братиму участь. Я сподіваюся, що таки чимось допоміг. Я хочу сказати, що це крутий проект. За нього треба триматись. Як би там не було, це треба продовжувати, залишати на телебаченні. Тому що без нього у нас, у принципі, у багатьох не буде роботи», - вважає суддя проекту.

 

Також Чмерковський дуже позитивно висловився про Україну.

«Україна — креативна країна! Тут стільки талантів. Ви на дуже крутому високому рівні. Чим можу буду допомогати. Як я зможу, я все сюди перетягну. Давайте продовжувати так само!» — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відбувся грандіозний суперфінал танцювального шоу «Танці зі зірками» («1+1»). За перемогу в шоу боролися актор Артур Логай та Ганна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

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