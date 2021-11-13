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«У Макса не було вибору»: суддя «Танців з зірками» перетворився на героя «Гри в кальмара»

10:59 13 листопада 2021
гра в кальмара

Суддя «Танців зі зірками» та колишній герой шоу «Холостяк» Максим Чмерковський трохи з запізненням, але все ж таки показав свій костюм на свято Хелловін. Як зауважила дружина Чмерковського Пета Маргатройд, «у Макса не було вибору», враховуючи, що зараз на піку популярності південнокорейський серіал «Гра в кальмара». Костюми від сімейства Чмерковських Пета продемонструвала в Instagram .

Поки неголений і скуйовджений Максим дефілював у спортивному костюмі з номером та в еспадрильях на босу ногу, Пета перетворилася на яскраву фею Дінь-Дінь, а чотирирічний син Шай — на юного ковбоя.

Не всі підписники Чмерковських у Instagram встигли подивитись «Гру в кальмара», тому декому довелося роз'яснювати, що означає костюм Макса. Але ті, хто впізнав образ, визнали, що костюм просто ідеальний.

«Гра в кальмара» вийшла на екрани у 2021 році та стала найпопулярнішим серіалом у 90 країнах. Автори вже пообіцяли продовжити ТВ-проект на другий сезон, хоча зазвичай у Південній Кореї такого не практикують.

Українські зірки, які переглянули серіал, вирішили відтворити побачені ігри та національну корейську кухню. Деякі артисти знайшли у кіно своїх двійників.

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