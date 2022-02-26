«Благослови вас усіх», — Мадонна виступила на підтримку України та показала Путіну середній палець

Світові знаменитості виступили проти війни Росії в Україні та засудили агресію Путіна. Співачка Мадонна однією з перших підтримала нашу країну та закликала надати гуманітарну допомогу.

«Путін порушив усі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх! Давайте не почуватимемося безпорадними перед геополітичними діями такого масштабу. Слава Україні! Героям слава!», — написала Мадонна в Інстаграм.

Також пост на підтримку України написала знаменита голлівудська акторка та співачка Барбра Стрейзанд.

«Мої дідусь з бабусею по батьківській лінії іммігрували з України, і моє серце болить за відважних людей, які борються з російським вторгненням. Путінська пропаганда про „денацифікацію“, мабуть, найбільша брехня століття», — вважає Стрейзанд.

Також Україну підтримали Пітер Гебрієл, Джин Сіммонс, Марк Руффало, Шон Пенн. Він спеціально 24 лютого повернувся до Києва, щоб особисто задокументувати те, що відбувається для свого документального фільму про Україну.

Раніше Потап та Маша Єфросиніна різко відповіли Миколі Баскову та Тіні Канделакі, які підтримують війну Путіна проти України.

Але є й російські артисти, які засуджують агресію Кремля та закликають зупинити кровопролиття. Це Андрій Макаревич, Максим Галкін, Іван Ургант, Лія Ахеджакова, Семен Слєпаков та багато інших.

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