Українська телеведуча Маша Єфросініна, яка під час атак Києва російською армією залишається в місті, опублікувала в Інстаграм звернення до російських пропагандистів Миколі Баскову та Тіні Канделакі, які підтримують війну Путіна проти України та називають її «визволенням». Рупори Кремля спотворюють у своїх публікаціях у соцмережах інформацію, продовжують дурити мільйони передплатників.

«І ви, Тіно, і ти, Колю, дуже багато років працювали в Україні, збирали зали. Тобі практично, Колю, цілували руки українські фанатки. Вони обожнювали тебе. І ти українською співав тут пісні і казав, що краше України немає на білому світі, що тут найсмачніші вареники, борщ, галушки», — каже Єфросиніна Баскову.

Маша пригадала Канделакі, як та вела програми на українському телебаченні.

«А з сьогоднішнього дня вас усі проклинають за ваші пости, за ваші слова, за ваші наклепи, за вашу брехню. За те, що ви так бездарно, брехливо, по-фашистськи використовуєте ваші багатомільйонні аудиторії і пишете цей адовий наклеп на адресу українського народу Ви не помиляєтеся тільки в слові «фашисти», тільки тому, що це ваш диктатор. Три дні люди сидять у бомбосховищах, всі покинули свої будинки. За сьогодні був обстріляний дитячий будинок у Ворзелі, обстріляна онкологічна дитяча лікарня. мешканці, будинки горять, люди вмирають — звичайні мирні люди, які жили і вас, бл… дь, любили.

Вас, блядь, любили, ходили на ваші концерти і робили вам грьобаний рейтинг в Україні. Моє єдине сподівання, що пишите ви цю всю херню за чиїмось наказом з гарматою біля скроні, бо це загрожує вашому життю… І цю гармату тримають не українські солдати, бо українські солдати вас пошкодували б, як шкодують ваших військових, яких беруть у полон. Яких вони лікують, виходжують", — емоційно каже Єфросиніна.

Телеведуча закликає Баскова та Канделакі схаменутися, припинити брехати.

«Із вчорашнього дня російський народ вже приречений на вічне почуття сорому за те, що вони росіяни. Ви відчуватимете сором скрізь, на всій планеті, коли люди дізнаватимуться, що ви росіяни», — каже Маша.

Вона закликала своїх передплатників під усіма постами російських знаменитостей, які виправдовують війну Путіна проти України, писати слово «ганьба» та доносити правдиву інформацію про те, що творять ці падлюки на нашій рідній землі.

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