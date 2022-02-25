«Разом ми сила»: Злата Огнєвіч, Джамала, Оля Цибульська, Даша Астаф'єва зі сльозами на очах звернулися до українських воїнів

Українські знаменитості підтримують наших мужніх військових, які захищають країну від путінської армії. Зірки шоу-бізнесу звертаються до них у мережі, дякують за мужність та моляться за їхнє життя.

Джамала виконала фрагмент своєї пісні 1944, в якому йдеться про тих, хто приходить у чужий будинок.

«Хлопці, дівчата, наші бійці. Я дуже вдячна вам за те, що захищаєте нашу Україну. Вона у нас одна. Дуже вдячна, що ви так стійко бороните нашу землю. Ми ніколи не віддамо нашу країну. Дякую вам», — каже Джамала.

Підтримала армію й Злата Огнєвіч. Співачка каже, щохвилини разом з воїнами, що разом — ми величезна сила, здатна перемогти ворога.

«Я дуже прошу миру для нашої України. Слава Україні», — каже Злата.

Даша Астаф'єва, звертаючись до воїнів, не стримує сліз, вона дякує за мужність і сміливість від імені всієї своєї родини.

«Я звертаюся до хлопців, які захищають нас, не бояться втратити своє життя… Ми залишаємось з вами. З самого ранку ми у підвалах, але ми у Києві. Ми робитимемо все, що можемо, щоб допомогти вам», — емоційно каже Даша Астаф'єва.

Оля Цибульська додала, що пишається мужніми хлопцями та дівчатами, «найкращими та найхоробрішими у світі».

«Все буде Україна. Ми ще обіймемося та відсвяткуємо нашу перемогу», — впевнена Цибульська.

Раніше до наших захисників зі словами подяки звернувся Олександр Пономарьов. Тіна Кароль у монастирі молиться за мир.

Російські знаменитості закликають Путіна зупинити криваву війну проти України. Зі зверненням до тирана виступив сатирик Семен Слєпаков.

Фото instagram.com/jamalajaaa

274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter