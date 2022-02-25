Вчинок справжнього чоловіка: Андрій Задворний пішов у добровольці

Переможець шоу «Холостячка» бізнесмен Андрій Задворний вирішив приєднатися до захисників України, котрі мужньо дають відсіч путінським окупантам. Про це колишній обранець Злати Огнєвіч повідомив в Інстаграм. Андрій заявив, що вирішив піти вступити до лав української армії добровольцем, тому повертається до столиці із західної України.

«У моєму рідному Києві йдуть бої, я не можу бути осторонь. Йде війна. Я прийняв для себе одне єдине рішення — завтра з хлопцями йдемо вступати до лав Збройних сил України», — сказав Задворний.

Також він звернувся до росіян.

«Ви думали, прийдіть сюди, а ми складемо зброю. Росіяни, йдіть на х*й», — каже Задворний.

До лав територіальної оборони раніше вступили Тарас Тополя та музиканти гурту АНТИТІЛА.

Знаменитості Джамала, Злата Огнєвіч, Даша Астаф'єва та інші підтримали українську армію у соцмережах.

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