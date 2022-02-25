Соліст гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя разом із музикантами колективу приєднався до захисників Києва, щоб уберегти рідне місто від путінських окупантів, які віроломно напали на нашу країну.

Замість презентації нового альбому, концертів та інтерв'ю Тарас із хлопцями взяли до рук зброю, щоб чинити опір ворогові та не допустити його до столиці. Про це Тополь розповів в Інстаграм і показав відео.

«Вони вторглися до нашої держави. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян та продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, незважаючи на завищену імперську велич, досі чинимо потужний опір, і будемо її чинити завжди», — кажуть музиканти.

За словами Тараса, вони планували презентувати альбом MLNL у студії на радіо чи ТБ, але врешті-решт «країна сьогодні працює трохи по-іншому».

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України та приєдналися до ЗСУ. А вам, наші дорогі шанувальники, жінки, які чекають на своїх чоловіків і наші діти, наше майбутнє покоління — слухайте, завантажуйте. Передавайте далі та об'єднуйтесь. У єдності сила та перемога», — кажуть музиканти.

Нагадаємо, Тарас Тополя з дружиною — співачкою Alyоsha виховують двох синів та однорічну доньку.

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