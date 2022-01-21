ALYOSHA зняла чоловіка Тараса Тополю у чуттєвому кліпі

Співачка ALYOSHA потішила шанувальників новою роботою. Вона презентувала пісню та кліп «Моє море». Головну роль у чуттєвому відео зіграв чоловік артистки, лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, з яким нещодавно відзначила 11 років спільного життя.

«Олена запросила мене знятися в кліпі та зіграти частину її життя, доповнюючи її симфонію своєю мелодією», — лаконічно прокоментував Тарас.

Співачка каже, що у цій роботі, режисером якої став Ярослав Савчак, вони показали історію трансформації особистості: з маленької дівчинки до дорослої жінки, яка протягом життя прагнула кохання і знайшла його.

«Піснею „Моє море“ я закликаю слухачів звернути увагу на те, що вирує у глибині нашої душі та думках. Є почуття та відчуття, якими хочеться ділитися. Вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде достатньо. Почуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства, і вони червоною ниткою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося, ці відчуття відроджуються в нашому серці», — прокоментувала ALYOSHA.

Раніше свій перший сольний кліп «Фенікс» представила колишня солістка популярного гурту Artik&Asti Ганна Дзюба.

А легендарний британський рок-гурт Muse вперше за чотири роки презентував новий кліп «Won't Stand Down». До речі, відео знімали у Києві.

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