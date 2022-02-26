Натомість не потрібно відповідати на запитання про творчі плани: гурту «Бумбокс» на чолі з Андрієм Хливнюком видали зброю

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який вийшов раніше на мітинг у Маріуполі, разом із колегами-музикантами приєднався до захисників Києва та вступив до лав територіальної оборони столиці. Артист із друзями отримали зброю. Про це Андрій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Коли не потрібно відповідати на запитання: «Які Ваші творчі плани?» , — підписав фото Хливнюк.

«Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів», — закликав Хливнюк українців.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя з музикантами гурту АНТИТІЛА вступив до лав захисників Києва.

Також переможець шоу «Холостячка-2» Андрій Задворний приєднався до територіальної оборони столиці.

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