«Ніхто нас звідси не вижене»: лідер «Бумбоксу» Хливнюк вийшов на мітинг у Маріуполі

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк підтримав мешканців Маріуполя та разом із ними вийшов на мітинг на підтримку цілісності України. «Маріуполь — це Україна!» — із такими плакати люди вийшли на Театральну площу.

Музикант приєднався до акції та подякував українцям за силу та віру. Музикант упевнений, що такий народ неможливо вигнати з їхньої землі.

«Ми не боїмося, ми у себе вдома. Ніхто нас звідси не вижене. Хоча, нехай спробують, придурки. Слава Україні. Дякую, що ви є. Якби цього не було, ми давно вже втратили б цю країну», — звернувся з емоційною промовою Андрій Хливнюк.

Раніше лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов звернувся з листом до росіян, які думають.

Акторка Лія Ахеджакова емоційно висловилася про політику Путіна.

Фото instagram.com/andriihorolski

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