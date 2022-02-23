«Своїм мовчанням ви змушуєте нас брати зброю»: лідер «Дизель Шоу» звернувся до вдумливих росіян

Художній керівник та актор «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов, старший син якого перебуває в італійській клініці після аварії під час перегонів, написав листа «розумним росіянам». Своє звернення він опублікував на сторінці у Facebook. Єгор вважає, що люди просто бояться висловлювати свою думку. Але ситуацію можна переламати, якщо вони будуть сміливими та єдиними.

«Я знаю, вас багато, але вам страшно говорити, тому що за всіма вами спостерігають і як тільки хтось із вас не витримає і висловиться, його висмикують та ламають життя (для цього створено всі умови). А ще я знаю, що нас з вами об'єднує — і ви, і ми боїмося путіна. А ще я знаю, чого боїться путін — він боїться вас! І лише вас! Уявляєте, у якому феномені ви живете? Єдине, чого він боїться — це свого народу, який боїться його! Воно і зрозуміло, поодинці він вас усіх може переламати, але якщо розумні люди Росії сотнями, тисячами, мільйонами голосів почнуть говорити правду, він не впорається з усіма — це просто неможливо, вас так багато! Ви ж розумієте, що він захищає не вас від решти світу, а себе», — пише Єгор Крутоголов.

Він наголошує, що агресор захищає свою владу, систему, яку вибудовував довгі роки. Гуморист виступає проти війни та впевнений, що її не хочуть ні український, ні російський народи. І в РФ є люди, які думають, які можуть сказати своє рішуче слово, а не тільки пропутінські пропагандисти.

«Я не вірю, що соловйов, кисельов, скабєєва та симоньян — це особи сучасної Росії, в якій є така література, така наука, театр, кіно, спорт і, найголовніше — є мізки, які все це створюють! Я знаю, що у вас справді багато інтелектуально розвинених людей, але сьогодні вони мовчать. Мовчать, тому що їх перекрикують нахабні, безпринципні, які йдуть по головах, кричать про війну, прагнуть крові, але ви повинні зрозуміти, якщо ви й надалі мовчатимете, якщо ви їх не зупините, ви самі поступово перетворитесь на них і ваші діти теж. Не мовчіть, не бійтеся, не відмовляйтеся від нас заради нього, адже серед вас наші родичі та друзі, хіба цей зв'язок не важливий для вас? Не вірю! Своєю мовчанкою ви змушуєте нас брати зброю, стріляти у вас, захищаючи свою землю, свій дім, своїх дітей. Я не закликаю вас його скидати (про це я можу тільки мріяти), я закликаю вас не мовчати!» — звернувся Єгор Крутоголов.

Раніше проти війни та дій Путіна виступив лідер «Машини часу» Андрій Макаревич. Також на підтримку України висловилися Борис Акунін, журналіст Юрій Дудь. Акторка Лія Ахеджакова також емоційно відреагувала на заяви Путіна.

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