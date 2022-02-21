«Робить перші кроки»: Єгор Крутоголов розповів про стан сина, який потрапив в аварію

Художній керівник та актор «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів про стан старшого сина Лева, який потрапив в аварію під час перегонів в Італії. Хлопчик перебуває в лікарні, куди його доставили гелікоптером. Після реанімації Лева перевели до звичайної палати. За словами Єгора, син намагається робити перші кроки, хоч це дається йому непросто. Цією новиною Єгор поділився у Facebook. Він опублікував фото із лікарняної палати.

«Щойно синочок зробив свої перші кроки після того як… Правда, спіймав вертольотики, але впорався з їх керуванням і зробив два мужніх кроки до крісла!» — пишуть Єгор та Катерина Крутоголови.

Також Єгор розповів, що лікарі дуже уважні до українського пацієнта.

«Приходив до Льови лікар і… показував фокуси! Ніколи нічого подібного в наших лікарнях не бачив», — розповів Єгор.

У коментарях передплатники бажають сину гумориста якнайшвидшого відновлення та повернення додому. Скільки часу Лев проведе в лікарні, поки не зрозуміло. Хлопчик має травми внутрішніх органів.

Також Єгор та Катерина виховують дворічного сина Макса. В інтерв'ю Крутоголов розповів, як хлопчик пробувався на першу роль у кіно.

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