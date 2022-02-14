Син зірки «Дизель Шоу» потрапив у серйозну аварію під час перегонів в Італії

Зірка «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов, який розповів раніше, як його дворічний син Макс пробувався на свою першу роль у кіно, поділився неприємною новиною. Його старший син Лев, чемпіон України з картингу, потрапив у серйозну аварію під час перегонів в Італії.

«Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого перескочив через машину суперника й перекинувся. Чергова бригада швидкої допомоги доставила його спочатку до найближчої клініки, а потім гелікоптером перевезли до великої лікарні в Брешії», — поділився подробицями Єгор в Інстаграм і показав фото сина з лікарні.

Каже, що Лев тримається молодцем. Зовнішніх пошкоджень в нього немає, але є травми внутрішніх органів. Тому перші дві доби він перебував у палаті інтенсивної терапії, потім його перевели до звичайної палати. Поруч із юним гонщиком знаходиться його мама Катерина.

«Найбільше нервів дісталося моїй дружині, Каті, яка була та продовжує бути з ним там. Дві доби на кріслі — це лише квіточки порівняно з тим, що їй довелося пережити там. Я передаю тобі, моя довічна Валентинка, вітання з Днем усіх закоханих! Я закоханий у найсильнішу жінку у світі!», — зворушливо звернувся до дружини Єгор.

Також він подякував ще одній жінці — матері співкомандника Льови, яка в ці дні доглядала молодшого сина Крутоголових, поки Катерина перебувала в лікарні зі страшим.

«Вона взяла до себе нашого молодшого сина Макса, а вчора привезла його до мене до Києва. Я неймовірно вдячний Ані за цей вчинок і розумію, що нам пощастило, що саме вона виявилася поруч! Ну що ж, ось так, все буває вперше: перший переворот, перша лікарня, перша крапельниця, перший гелікоптер і перші думки про те, що ми всі вразливі і небезсмертні. Бажаю своєму синові пройти це випробування та стати сильнішим, щоб повернутися та йти далі!», — написав Крутоголов.

Раніше актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок із дружиною повідомили, що чекають на третю дитину. У сім'ї гумориста з'явиться дівчинка.

Також акторка Яна Глущенко розповіла чим захоплюється її син Тамерлан.

Фото instagram.com/dizelmano

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