Вчить дві іноземні мови та захоплюється шахами: зірка «Дизель Шоу» похвалилася досягненнями чотирирічного сина

Акторка «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка зробила яскраве квіткове тату на руці, розповіла, як виховує сина Тамерлана і похвалилася його досягненнями. Хлопчик, якому 4 жовтня виповниться 4 роки, дуже розвинений. За словами артистки, в цьому велику роль зіграв дитячий садочок.

«Я взагалі не шкодую про те, що він в 2 рочки пішов в садок, тому що він став більш комунікабельним, швидко почав розвиватися. У нього проявилася схильність до вивчення мов (тут він не в маму). Зараз Тамік вчить англійську та італійську, вже розмовляючи українською та російською. Так що, ми ростимо майбутнього дипломата — до ведення переговорів у нього окремий талант. Взагалі, Тама дуже цілеспрямований і серйозний хлопець. Нещодавно попросив купити йому шахи, я мало не розплакалася від гордості. Запитала, що тобі більше подобається — лего або шахи? Він вибрав друге. Два дны питав, чи купили шахи, довелося відправити дідуся в магазин. Поки ще не грали, але фігури на дошці Тамік розставив правильно», — поділилася Яна Глущенко.

Нагадаємо, Яна Глущенко вийшла заміж за продюсера Олега Збаращука в 2017 році. Вони розписалися в Одесі 1 квітня.

Раніше лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів про принципи виховання синів. Старший Лев серйозно захоплюється автоспортом, є чемпіоном України з картингу.

А акторка Ксенія Мішина поділилася, що свого сина Платона виховує власним прикладом і часто бере його на знімальний майданчик.

Фото Instagram.com/yamo4ka

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter