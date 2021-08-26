26.72 / 26.92 31.26 / 31.61
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Шляхом проб і помилок»: Ксенія Мішина розкрила принципи виховання сина

16:36 26 серпня 2021
Ксенія Мішина

Популярна акторка Ксенія Мішина, яку запідозрили у возз'єднанні з Олександром Еллертом, розкрила принципи виховання сина. 8-річного Платона вона виховує сама. Каже, що найважливіше у вихованні — це увага. Заради спілкування з сином Ксенія навіть відмовляється від ролей і береться тільки за масштабні проекти.

«Я вважаю, що батьки повинні допомагати і направляти дітей. Але у кожного віку є свої особливості. Платон ще маленький хлопчик, йому всього 8 років, і, природно, я розповідаю йому, як і що потрібно робити, як себе вести і робити вчинки. Він прислухається, тому що моя думка є для нього авторитетною. Але в цілому я вважаю, що сформованій особистості потрібно давати свободу в прийнятті рішень і вибору, щоб скоріше визначитися з цілями. Тільки шляхом проб і помилок і ось цієї свободи ми себе знаходимо», — поділилася актриса Ксенія Мішина на зйомках фільму" Клятва лікаря «, в якому вона зіграла головну роль.

У картині вона грає маму дівчинки, що є для Мішиної новим досвідом. Іноді акторка бере Платона на зйомки. Каже, поки він не надихнувся процесом і про акторську кар'єру не мріє.

«Йому поки не доводилося брати участь в зйомках. Мій син щось не дуже рветься на знімальний майданчик», — прокоментувала Мішина каналу «Україна».

Нагадаємо, після розставання з Еллертом Мішина з'явилася на червоній доріжці з новим супутником. А пізніше вона похвалилася розкішним букетом від таємного шанувальника.

фото Instagram.com/misha.k.ua

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

чоловік

Зурочення не винне: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким не щастить по життю

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.