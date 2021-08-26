«Шляхом проб і помилок»: Ксенія Мішина розкрила принципи виховання сина

Популярна акторка Ксенія Мішина, яку запідозрили у возз'єднанні з Олександром Еллертом, розкрила принципи виховання сина. 8-річного Платона вона виховує сама. Каже, що найважливіше у вихованні — це увага. Заради спілкування з сином Ксенія навіть відмовляється від ролей і береться тільки за масштабні проекти.

«Я вважаю, що батьки повинні допомагати і направляти дітей. Але у кожного віку є свої особливості. Платон ще маленький хлопчик, йому всього 8 років, і, природно, я розповідаю йому, як і що потрібно робити, як себе вести і робити вчинки. Він прислухається, тому що моя думка є для нього авторитетною. Але в цілому я вважаю, що сформованій особистості потрібно давати свободу в прийнятті рішень і вибору, щоб скоріше визначитися з цілями. Тільки шляхом проб і помилок і ось цієї свободи ми себе знаходимо», — поділилася актриса Ксенія Мішина на зйомках фільму" Клятва лікаря «, в якому вона зіграла головну роль.

У картині вона грає маму дівчинки, що є для Мішиної новим досвідом. Іноді акторка бере Платона на зйомки. Каже, поки він не надихнувся процесом і про акторську кар'єру не мріє.

«Йому поки не доводилося брати участь в зйомках. Мій син щось не дуже рветься на знімальний майданчик», — прокоментувала Мішина каналу «Україна».

Нагадаємо, після розставання з Еллертом Мішина з'явилася на червоній доріжці з новим супутником. А пізніше вона похвалилася розкішним букетом від таємного шанувальника.

фото Instagram.com/misha.k.ua

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