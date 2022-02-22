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«Ну що, почалося?»: Андрій Макаревич висловився про визнання Росією «ЛНР»

13:27 22 лютого 2022
Андрій Макаревич

Лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич, який розкритикував Путіна за військові навчання та біженців, емоційно висловився про визнання Росією самопроголошених «ЛНР та ДНР». Своїми думками музикант поділився на своїй сторінці у Facebook.

Макаревич досить обережно засудив Путіна за дії на Донбасі та дорікнув своїм співгромадянам.

«Ну що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший — наймудріший. „От цар прийде — цар розсудить.“ Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає…», — написав Макаревич.

Також музикант поставив питання: «І ось ще питання: ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати — це вони винні в тому, що НАТО начебто „посунулося до наших кордонів?“ Ось точно вони?».

У коментарях під постом спалахнула гаряча дискусія. Музикантові дякують за його позицію й за те, що «на світлому боці».

На пост відреагували журналістка Наталка Щука та актриса Римма Зюбіна.

Раніше зірки українського шоу-бізнесу різко висловилися про дії агресора.

Телеведучий Григорій Решетнік звернувся до шанувальників та поділився порадами, як зберігати спокій.

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