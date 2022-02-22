«Не дивіться новини та займіться своїми справами»: Григорій Решетнік звернувся до шанувальників

Телеведучий Григорій Решетнік, який натякнув раніше на героїню «Холостячки-3», записав відеозвернення до українців. Він підтримав співвітчизників і закликав не панікувати, продовжувати працювати, займатися своїми справами, насолоджуватися першими сонячними променями та майже весняною погодою. Григорій каже, що у такий час нам усім не вистачає оптимізму.

«Ми в Києві, продовжуємо працювати, діти у школі. На вулиці чудова погода. Щоб відволіктися від тривожних настроїв, забудьте на кілька годин про новини, займіться хатніми справами, йдіть на роботу. Ідіть на свіже повітря, поспілкуйтеся з людьми, відволічіться. І найголовніше — робіть те, що залежить від вас. Віримо, не панікуємо. Я переконаний, щоправда переможе!», — каже Решетнік.

У коментарях передплатники дякують за слова підтримки.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Решетнік поділився подробицями нового сезону шоу «Холостяк».

Фото instagram.com/grisha_reshetnik

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