«На першій вечірці Холостяк зазнав шоку»: Григорій Решетник про родзинки 12-го сезону романтичного реаліті
Ведучим нового сезону «Холостяка» вже традиційно став Григорій Решетник. Він розбиратиме проєкт і на ток-шоу «Як вийти заміж?». Григорій зізнається, що фінал 12-го сезону реаліті виявився несподіваним навіть для нього. Алекс став одним з найнепередбачуваніших головних героїв романтичного шоу.
«Багато хто вже забув, що таке справжні побачення, і ми покажемо, як це може бути красиво»
— Григорію, значить, Алекс виправдає надії шанувальників «Холостяка»?
— Найголовніше, щоб Алекс прислухався до свого серця. Якщо проєкт зупинив свій вибір на Алексі, і він цього теж захотів, то все співпало. Я в передчутті сезону.
— Відомо, що зйомки 11-го сезону закінчилися за п’ять днів до старту проєкту в ефірі.
— Тоді нам завадила пандемія, і ми були змушені зупинити на три тижні знімальний процес. Цього року, дякувати Богу, пандемія оминула наш проєкт, ми раніше стартували, що виявилося зручніше для всіх. Цей сезон порадував усіх закордонними відрядженнями — їх виявилося більше, ніж у «Холостячці». За кордоном складніше організовувати зйомки, але нам усе вдалося. Жодних форс-мажорів не сталося.
— Навіть на першій вечірці?
— Знаєте, на першій вечірці традиційно наші герої зазнають шоку, і Алекс не став винятком. Воно й не дивно, така кількість красивих дівчат навколо та непередбачувані обставини. Це складне емоційне випробування для головного героя. Але в цьому й цінність реаліті. Усі чомусь чекають на сценарії, а до реаліті не готові. Простіше «ховатися» за соцмережами, прописаною манерою поведінки. А тут треба бути справжнім! І це виявляється найскладнішим. Адже багато хто вже забув, що таке справжні побачення, і ми ще раз покажемо, як це може бути красиво.
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— А як народилася ваша сімейна пара з Христиною?
— Це сталося 13 з половиною років тому. Наше кохання зароджувалося в коридорах телебачення. Я помітив Христину, запросив її на дружні посиденьки, тоді і почали з’являтися наші почуття. Запрошував її на побачення по телефону, не в листуванні. Тільки в реальному житті можна відчути людину по-справжньому. Вона така, як є.
«Фінал буде дуже гарним та напруженим»
— Холостяк минулого сезону Михайло Заливако дещо змінив правила проєкту. Алекс теж на це піде?
— Піде. Алекс буде ініціювати нові правила, аби ще краще пізнати дівчат. Він придумав щось ще оригінальніше. Здивував не лише учасниць, а й мене. Алекс вигадав нововведення, які переходитимуть з епізоду в епізод, допомагаючи дівчатам краще розкриватися. Наприклад, троянди тепер будуть не лише червоні, а ще й рожеві, білі та жовті. Що це значить — дізнаєтесь зовсім скоро.
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— Ви брали участь у відборі головного героя?
— Я знав, що Алекс проходить кастинг. Але участі у відборі не беру. У нас велика аналітична група, продюсери, режисери. Зізнаюся лише, дуже радий, що наш герой — Алекс. Він фактурний, гарний, цікавий.
— У соцмережах коментують, що Алекс навіть надто гарний.
— Ну подивіться, я ж якось живу зі своєю красою (сміється)!
— Знаю, що багато прихильниць дивляться цей проєкт заради вас.
— Мені приємно таке чути, але все ж таки не я головний герой. Повірте, наш Алекс підкорить багатьох. Він загадковий. На першій вечірці у нього навіть відчуватиметься легкий акцент.
— Фінал проєкту цього разу вас здивував?
— Зізнаюся, мене завжди дивує фінал. Я не вгадую переможця і давно з цим змирився. Можу сказати, що фінал буде дуже гарним та напруженим. Але я завжди залишаюся товаришем не лише головному герою, а й учасницям. Тому, з одного боку, тішуся, але співпереживаю дівчині, якій у фіналі чогось не вистачило.
— Алекс зустрів своє кохання?
— Глядачі побачать це через 12 епізодів.
— Якщо згадати недавню «Холостячку», ви передбачили, кого вибере Злата — Андрія чи Діму?
— На мою думку, вона сама цього не могла передбачити. Особливо щодо поведінки Андрія після проєкту. Багато хто бачив у фіналі Максима та Діму. Але це вибір Злати. Немає формули кохання, і в цьому весь інтерес.
— Чому стільки хейту з’явилося після вибору Злати на користь Андрія Задворного?
— То був не класичний вибір. Наша свідомість чекає на ідеальні хепіенди, але в реальному житті це неможливо. З іншого боку, мені подобається, що шанувальники проєкту висловлюють свою думку. Так, це складно для героїв проєкту, але можу сказати, що ми найчесніші. У нашому шоу ніхто не впливає на героїв, це було б «солодко» та не цікаво. Проєкт залишається чесним з глядачами та не займається маніпуляціями. Але вже 12 років я постійно стикаюся з тим, що дехто звинувачує нас у вигадуванні сюжетів. Можу лише відповісти, що це не так.
«Близько кілометра біг за Андрієм Задворним, щоб повернути його»
— Під час постшоу «Холостячка» Андрій Задворний раптом залишив студію. Вам довго довелося вмовляти його повернутися?
— Спочатку, мабуть, близько кілометра біг за Андрієм. Він встиг одягнутися, я вискочив просто у костюмі, а надворі стояв грудень. Андрій поводився дуже емоційно. Але я повинен був його повернути, бо постшоу якраз для того й існує, щоб донести свою думку. Я розумів, якщо Андрій піде, йому потім буде зовсім погано від кількості хейтів. Дякувати Богу, він повернувся. Як справжній чоловік пояснив свій вчинок та вибачився перед Златою.
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— На постшоу ви вже знали, що Злата та Андрій не разом?
— Після проєкту продовжую стежити за нашими героями, іноді ми спілкуємося. Але ніколи до кінця не вірю чуткам, чекаю, щоб учасники самі все розповіли. Було відомо, що у Злати та Андрія виникли якісь непорозуміння. Я бачив іншого фіналіста — Дмитра Шевченка — у під’їзді Злати. Вийшло так, що ми всі живемо в одному комплексі. Але я розумів, що не зовсім коректно лізти в особисте життя наших героїв після реаліті. Вважав, що все дізнаюся на постшоу. І це було дуже цікаво. Зізнаюся, я до останнього вважав, що у Злати та Андрія все має вийти.
— Попередня «Холостячка» Ксенія Мішина та Олександр Елерт таки розійшлися.
— На жаль. Я пам’ятаю італійські пристрасті, які супроводжували їхні стосунки. Але вірив, що вони будуть разом. З іншого боку, я завжди за чесність у стосунках. Значить, їм не по дорозі.
— Судячи з другого сезону «Холостячки», можна сказати, що дівчата люблять поганих хлопців.
— Я не згоден. Адже кожен робить вибір залежно від переживань і почуттів, якими він переповнений у той момент. Я напевно знаю одне: в наш проєкт йдуть за справжніми, сильними емоціями.
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— Почалася підготовка до нового сезону «Холостячки»?
— Так, у нас відкритий кастинг для чоловіків, які перебувають в пошуку своєї другої половинки. Але головна інтрига, хто стане Холостячкою. Я знаю, що в мережі пишуть, що хочуть бачити Лесю Нікітюк, Тіну Кароль, Наташу Могилевську. Можу лише сказати, що ми в пошуках головної Холостячки.
— Ви встигли відпочити у перерві між двома реаліті?
— Чесно кажучи, не було часу. Зараз, у зв’язку з подіями в країні, ми з Христиною теж розгублені — троє дітей, складно кудись вибратися. Хочеться, щоб усе стабілізувалося, і тоді вже можна спокійно відпочивати. Сподіваюся, що після прем’єри чергового сезону «Холостяка», всі думки про війну відійдуть на другий план.
— Дай Боже!
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Фото СТБ72
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