«На першій вечірці Холостяк зазнав шоку»: Григорій Решетник про родзинки 12-го сезону романтичного реаліті

Канал СТБ завершив зйомки дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». За традицією його прем’єра відбудеться напередодні свята 8 березня. Відомо, що головним героєм цього разу став 32-річний українець Алекс Топольський , який уже кілька років живе та працює у США. За його серце боротимуться 26 учасниць. Зйомки проєкту стартували наприкінці минулого року та завершились у січні нинішнього. Все, що відбувалося на майданчику, тримається в найсуворішій таємниці. Ведучим нового сезону «Холостяка» вже традиційно став Григорій Решетник. Він розбиратиме проєкт і на ток-шоу «Як вийти заміж?». Григорій зізнається, що фінал 12-го сезону реаліті виявився несподіваним навіть для нього. Алекс став одним з найнепередбачуваніших головних героїв романтичного шоу.

«Багато хто вже забув, що таке справжні побачення, і ми покажемо, як це може бути красиво»

— Григорію, значить, Алекс виправдає надії шанувальників «Холостяка»?

— Найголовніше, щоб Алекс прислухався до свого серця. Якщо проєкт зупинив свій вибір на Алексі, і він цього теж захотів, то все співпало. Я в передчутті сезону.

— Відомо, що зйомки 11-го сезону закінчилися за п’ять днів до старту проєкту в ефірі.

— Тоді нам завадила пандемія, і ми були змушені зупинити на три тижні знімальний процес. Цього року, дякувати Богу, пандемія оминула наш проєкт, ми раніше стартували, що виявилося зручніше для всіх. Цей сезон порадував усіх закордонними відрядженнями — їх виявилося більше, ніж у «Холостячці». За кордоном складніше організовувати зйомки, але нам усе вдалося. Жодних форс-мажорів не сталося.

— Навіть на першій вечірці?

— Знаєте, на першій вечірці традиційно наші герої зазнають шоку, і Алекс не став винятком. Воно й не дивно, така кількість красивих дівчат навколо та непередбачувані обставини. Це складне емоційне випробування для головного героя. Але в цьому й цінність реаліті. Усі чомусь чекають на сценарії, а до реаліті не готові. Простіше «ховатися» за соцмережами, прописаною манерою поведінки. А тут треба бути справжнім! І це виявляється найскладнішим. Адже багато хто вже забув, що таке справжні побачення, і ми ще раз покажемо, як це може бути красиво.

— А як народилася ваша сімейна пара з Христиною?

— Це сталося 13 з половиною років тому. Наше кохання зароджувалося в коридорах телебачення. Я помітив Христину, запросив її на дружні посиденьки, тоді і почали з’являтися наші почуття. Запрошував її на побачення по телефону, не в листуванні. Тільки в реальному житті можна відчути людину по-справжньому. Вона така, як є.

У Григорія Решетника і його дружини Христини троє синів

«Фінал буде дуже гарним та напруженим»

— Холостяк минулого сезону Михайло Заливако дещо змінив правила проєкту. Алекс теж на це піде?

— Піде. Алекс буде ініціювати нові правила, аби ще краще пізнати дівчат. Він придумав щось ще оригінальніше. Здивував не лише учасниць, а й мене. Алекс вигадав нововведення, які переходитимуть з епізоду в епізод, допомагаючи дівчатам краще розкриватися. Наприклад, троянди тепер будуть не лише червоні, а ще й рожеві, білі та жовті. Що це значить — дізнаєтесь зовсім скоро.

— Ви брали участь у відборі головного героя?

— Я знав, що Алекс проходить кастинг. Але участі у відборі не беру. У нас велика аналітична група, продюсери, режисери. Зізнаюся лише, дуже радий, що наш герой — Алекс. Він фактурний, гарний, цікавий.

— У соцмережах коментують, що Алекс навіть надто гарний.

— Ну подивіться, я ж якось живу зі своєю красою (сміється)!

— Знаю, що багато прихильниць дивляться цей проєкт заради вас.

— Мені приємно таке чути, але все ж таки не я головний герой. Повірте, наш Алекс підкорить багатьох. Він загадковий. На першій вечірці у нього навіть відчуватиметься легкий акцент.

Головним героєм «Холостяка» став Алекс Топольський, ведучий — як завжди, Григорій Решетник

— Фінал проєкту цього разу вас здивував?

— Зізнаюся, мене завжди дивує фінал. Я не вгадую переможця і давно з цим змирився. Можу сказати, що фінал буде дуже гарним та напруженим. Але я завжди залишаюся товаришем не лише головному герою, а й учасницям. Тому, з одного боку, тішуся, але співпереживаю дівчині, якій у фіналі чогось не вистачило.

— Алекс зустрів своє кохання?

— Глядачі побачать це через 12 епізодів.

— Якщо згадати недавню «Холостячку», ви передбачили, кого вибере Злата — Андрія чи Діму?

— На мою думку, вона сама цього не могла передбачити. Особливо щодо поведінки Андрія після проєкту. Багато хто бачив у фіналі Максима та Діму. Але це вибір Злати. Немає формули кохання, і в цьому весь інтерес.

— Чому стільки хейту з’явилося після вибору Злати на користь Андрія Задворного?

— То був не класичний вибір. Наша свідомість чекає на ідеальні хепіенди, але в реальному житті це неможливо. З іншого боку, мені подобається, що шанувальники проєкту висловлюють свою думку. Так, це складно для героїв проєкту, але можу сказати, що ми найчесніші. У нашому шоу ніхто не впливає на героїв, це було б «солодко» та не цікаво. Проєкт залишається чесним з глядачами та не займається маніпуляціями. Але вже 12 років я постійно стикаюся з тим, що дехто звинувачує нас у вигадуванні сюжетів. Можу лише відповісти, що це не так.

«Близько кілометра біг за Андрієм Задворним, щоб повернути його»

— Під час постшоу «Холостячка» Андрій Задворний раптом залишив студію. Вам довго довелося вмовляти його повернутися?

— Спочатку, мабуть, близько кілометра біг за Андрієм. Він встиг одягнутися, я вискочив просто у костюмі, а надворі стояв грудень. Андрій поводився дуже емоційно. Але я повинен був його повернути, бо постшоу якраз для того й існує, щоб донести свою думку. Я розумів, якщо Андрій піде, йому потім буде зовсім погано від кількості хейтів. Дякувати Богу, він повернувся. Як справжній чоловік пояснив свій вчинок та вибачився перед Златою.

— На постшоу ви вже знали, що Злата та Андрій не разом?

— Після проєкту продовжую стежити за нашими героями, іноді ми спілкуємося. Але ніколи до кінця не вірю чуткам, чекаю, щоб учасники самі все розповіли. Було відомо, що у Злати та Андрія виникли якісь непорозуміння. Я бачив іншого фіналіста — Дмитра Шевченка — у під’їзді Злати. Вийшло так, що ми всі живемо в одному комплексі. Але я розумів, що не зовсім коректно лізти в особисте життя наших героїв після реаліті. Вважав, що все дізнаюся на постшоу. І це було дуже цікаво. Зізнаюся, я до останнього вважав, що у Злати та Андрія все має вийти.

— Попередня «Холостячка» Ксенія Мішина та Олександр Елерт таки розійшлися.

— На жаль. Я пам’ятаю італійські пристрасті, які супроводжували їхні стосунки. Але вірив, що вони будуть разом. З іншого боку, я завжди за чесність у стосунках. Значить, їм не по дорозі.

— Судячи з другого сезону «Холостячки», можна сказати, що дівчата люблять поганих хлопців.

— Я не згоден. Адже кожен робить вибір залежно від переживань і почуттів, якими він переповнений у той момент. Я напевно знаю одне: в наш проєкт йдуть за справжніми, сильними емоціями.

— Почалася підготовка до нового сезону «Холостячки»?

— Так, у нас відкритий кастинг для чоловіків, які перебувають в пошуку своєї другої половинки. Але головна інтрига, хто стане Холостячкою. Я знаю, що в мережі пишуть, що хочуть бачити Лесю Нікітюк, Тіну Кароль, Наташу Могилевську. Можу лише сказати, що ми в пошуках головної Холостячки.

— Ви встигли відпочити у перерві між двома реаліті?

— Чесно кажучи, не було часу. Зараз, у зв’язку з подіями в країні, ми з Христиною теж розгублені — троє дітей, складно кудись вибратися. Хочеться, щоб усе стабілізувалося, і тоді вже можна спокійно відпочивати. Сподіваюся, що після прем’єри чергового сезону «Холостяка», всі думки про війну відійдуть на другий план.

— Дай Боже!

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Фото СТБ

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