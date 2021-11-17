«Практично всі учасниці вже закохані в Алекса»: телеведучий Григорій Решетнік про нового героя «Холостяка» та фінал «Холостячки»

Канал СТБ вже розпочав роботу над 12-м сезоном реаліті «Холостяк». Ім'я головного героя, яке до останнього трималося в таємниці, нарешті стало відоме. Це американець українського походження Олександр Топольський . Парубку 32 роки він прилетів на зйомки з Маямі і готовий повернутися додому вже разом зі своєю обраницею. Всі деталі проєкту тримаються в найсуворішому секреті. Відомо, що вже відбулася перша вечірка, учасниці оселилися у будинку. Зйомки реаліті займуть два з половиною місяці, прем'єра 12-го сезону відбудеться у березні. Беззмінним ведучим «Холостяка» залишається Григорій Решетнік, для якого цей проєкт уже став візитівкою. Нинішній рік виявився для телеведучого дуже насиченим — зйомки «Холостячки», «Як вийти заміж», «Україна має талант», «Неймовірна правда про зірок». Ще озвучка, корпоративи та турбота про дружину та трьох синів. — Навіть не віриться, але ми продовжуємо дивувати українського глядача, — розповів «ФАКТАМ» Григорій Решетнік, говорячи про проєкт «Холостяк».

«Алекс — це не зовсім звичний для нас формат чоловіка»

— Григорію, чому ж не віриться?

— Можна на пальцях перерахувати в українському ефірі проєкти, які так довго тримаються. І це не інформаційний випуск, а велике реаліті-шоу. Знаєте, наш глядач настільки досвідчений, що йому постійно треба подавати щось нове. «Холостяк» живе вже 12 сезонів і, гадаю, це навіть не екватор нашої гарної та довгої історії.

— У чому її секрет?

— Напевно кожна дівчина мріє знайти свого принца. Тема кохання, стосунків нескінченна. До того ж у нас гарний проєкт. Ось така віддушина. І він справжній. Здавалося б, банальні речі, але це життя. Для нас кожен сезон як виклик. Із запуском шоу «Холостячка» з'явився новий імпульс і для «Холостяка».

— Успіх сезону багато в чому залежить від головного героя. Минулий сезон із Михайлом Заливаком деяким здався нудним. Тепер Олександр Топольський…

— У проєкті він Алекс. Хлопець зі Львова, який дев'ять років тому емігрував до Америки, там збудував бізнес. Але його тягне в Україну, адже відомо, що у нас найкращі дівчата у світі. Щодо Алекса — це не зовсім звичний для нас формат чоловіка: легкий акцент, інша ментальність. Він відкритий, класний, сучасний. Такий ось заморський Холостяк.

Героєм 12-го сезону шоу «Холостяк» став Алекс Топольський, який приїхав зі США

— Невже не знайшли в Україні?

— Ми завжди розглядаємо багатьох завидних холостяків насамперед серед українських чоловіків. За 12 сезонів у нас лише чотири Холостяки були іноземцями, решта — українці. Але в Алекса яскраво виражена патріотичність, він справжній правильний хлопець. А те, що мешкає в Америці, хіба це погано? До речі, не погоджуся, що Михайло Заливако просів, але у кожного свій смак.

— Алекс, як і герой 10-го сезону «Холостяка» Макс Михайлюк, збирається повернутися на батьківщину?

— На відміну від Макса, який тут часто бував і до проєкту, а тепер перебрався назовсім, Алекс все ж таки ментально більше американець. А як буде після проєкту, чи станеться взаємне кохання, і яке рішення ухвалить пара про подальше життя, ми обов'язково дізнаємося.

— За деякими джерелами, Алекс — актор-початківець.

— Наскільки я знаю, він девелопер і справді пробує себе на акторській ниві. Але, знаєте, мені здається, що в Америці всі мріють зніматись у Голлівуді.

«Сьогоднішні учасниці вже інакше бачать модель стосунків у парі»

— Відомо, що вже знято першу вечірку. Як вам учасниці?

— Ми вже зняли кілька епізодів. І зізнаюся, практично всі учасниці вже закохані в Алекса. Тож буде жарко! Для себе я зазначив, що з кожним сезоном дівчата все ретельніше готуються до першої зустрічі з Холостяком. Є ті, хто заздалегідь переглянув усі сезони. Побачимо, чи їм це допоможе (посміхається). Є навіть такі, що виросли на нашому проєкті. Але важливішим є те, що сьогоднішні учасниці вже інакше бачать модель стосунків у парі. Вони шукають не спину, а партнера, з яким вони мають рівні цінності.

— Шоу «Холостячка» вже на фінішній прямій. Напевно, найпопулярніше запитання, яке ставлять вам, хто ж переможе?

— Ой, зараз там дуже жарко! Справжні пристрасті. Цього сезону підібралися такі чоловіки, що Златі Огнєвіч із ними непросто розібратися. Останні тижні я лягаю і прокидаюсь із запитанням: «Хто переможе — Максим чи Діма?» Можна тільки уявити муки Злати.

— А ви за кого?

— За час проєкту учасники стають майже як брати. Імпонує Макс — він галантний та елегантний. Подобається непередбачуваність Андрія Задворного, стриманість Андрія Хветкевича і, звісно, важкий погляд Дмитра Шевченка, який підкорив багатьох українок. Діма ще раз довів, що головне — мовчати та дивитися на жінку з усмішкою «Мони Лізи». У будь-якому випадку хочу, щоб чоловіки, які не зможуть побудувати стосунки зі Златою, все ж таки знайшли своє кохання.

За час роботи над «Холостячкою» Григорій та Злата Огнєвіч стали справжніми друзями

— Ваша дружина знає, хто переможе?

— Так, але вона теж навчилася мовчати. До речі, були сезони, коли Христина просила мене не називати їй ім'я переможця. Але зараз, займаючись нашими синами, просто не вистачає часу, щоб постійно стежити за проєктом.

— У порівнянні з першою «Холостячкою» Ксенією Мішиною, Злата Огнєвіч виявилася менш емоційною.

— «Холостячка» показує чудові рейтинги. Так, хтось любить емоційніших учасників. Комусь чоловіки з першого сезону здаються менш досвідченими. Хоча багатьом подобаються спокій та розміреність Злати. Я люблю непередбачуваність Ксенії та спокій Злати. Ідеалу ми все одно ніколи не досягнемо, і в цьому, мабуть, особливість проєкту.

— Нову Холостячку вже шукаєте?

— Поки що все говорить про те, що третій сезон має бути. Подивимося, як складеться ситуація. Але вже багато хто мені пишуть і пропонують різні кандидатури. Ми відкриті для співпраці, бо головних героїв для таких реаліті знайти дуже складно. Особливо для «Холостячки», адже це має бути відома дівчина.

«Я сім років займався народними танцями і в мене непоганий голос»

— Ви стали ведучим відновленого проєкту «Україна має талант». Що відчували у перші знімальні дні?

— Я мріяв про цей проєкт. І коли потрапив на знімальний майданчик, команда мені повністю повірила. Я міг імпровізувати підтримуючи учасників. Я міг танцювати, стрибати, бігати. Загалом, розкривати всі свої таланти та здібності. Так, я довго йшов до цього проєкту і нарешті дійшов. І коли ти перебуваєш усередині проєкту, то нещирим бути просто неможливо!

— У вас, Григорію, який талант?

— Знаєте, кажуть, найпотрібніша професія у цирку — клоун. Він трохи еквілібрист, жонглер та акробат. А я на телебаченні такий універсальний солдат, який повинен трохи вміти танцювати, співати, пародувати, жартувати і бути трохи психологом. До речі, сім років займався народними танцями і в мене непоганий голос. Але, звісно, всі ці таланти не можна порівняти з тими, що показують наші учасники.

— Як змінюється ваш графік із початком зйомок чергового реаліті?

— У мене взагалі складний графік, бо хочу встигати не лише працювати, а й займатися домом, сім'єю. Щодня у мене о 7:30 підйом, незалежно від того, о котрій годині лягаю. Я заводжу Діму та Ваню до школи. Можу з'їздити за покупками. Буває, що одного дня у мене знімається три проєкти, але я намагаюся все встигати. Насправді, головне, що займаюся улюбленою справою та отримую від цього задоволення. Я звик мало спати, харчуватися як вийде. Шкода, щоправда, що зараз не вистачає часу на спорт та спілкування з друзями.

— Новий рік уже плануєте?

— У цей час ще триватимуть зйомки «Холостяка». У новорічну ніч я працюватиму на сцені, вестиму велику вечірку. У нас із Христиною є мрія провести час лише вдвох і хоча б кілька днів погуляти старими вуличками Європи. Але це не раніше лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що народний артист України Станіслав Боклан став ведучим легендарного телевізійного шоу «Хто хоче стати мільйонером», яке вийде в ефір уже цієї осені.

Фото СТБ

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