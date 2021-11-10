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«Мені начхати»: Злата Огнєвіч розповіла, як розправляється з настирливими шанувальниками

12:42 10 листопада 2021
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання в реаліті «Холостяк», розповіла, як розправляється з настирливими шанувальниками та хейтерами в Мережі. Її сторінка в Інстаграмі користується популярністю. За життям артистки стежать тисячі шанувальників, а також хейтери, які не залишають поза увагою публікації та фото зірки та часто порушують її приватність. За словами Злати, таких фанатів вона просто блокує.

«Є заблоковані фанати, які переслідують мене іноді. Вони навіть знають, де я живу, і спеціально ходять до ресторанів, щоб раптом мене зустріти. І я, як тільки бачу ці прояви, одразу блокую це. Я не хочу давати жодних підстав для розвитку наших стосунків. Тому я блокую ці прояви» , — розповіла Злата Огневич у програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

За словами артистки, іноді шанувальники пишуть їй компліменти, але іноді є ті, хто поводиться неприйнятно, надсилаючи пікантні фото, а дехто навіть називався її батьком. Сама співачка не бере до уваги дивних повідомлень, але її мама дуже переживає, коли про доньку пишуть погані коментарі.

«Це мій простір, я роблю там усе, що захочу. І, якщо ви заходите на мій простір, поливаєте мене брудом, то не чекайте відповіді, що я вам надсилатиму квіти. Я не запам'ятовую хейт, мені це не потрібно, нецікаво. Нормальна психіка не драматизуватиме, не шукатиме приводів, щоб постраждати про те, який мені хейт написали, все — життя закінчилося. Я нормальна людина, мені начхати, що ви там мені пишете брудне. Пишіть собі скільки завгодно. Моє життя прекрасне», — сказала Злата.

Нещодавно хейтери розкритикували співачку за фривольний танець.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч стала переможницею першого сезону шоу «Маска».

Фото Instagram.com/zlata.ognevich

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