Зізнання та торги за серце Злати Огнєвич: всі подробиці восьмого ефіру «Холостячки»

Вийшов восьмий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). Другий тиждень в Одесі розпалив конкуренцію між чоловіками все сильніше, а ще більше — їхню палку пристрасть до Злати Огнєвич!

Вже другий тиждень Холостячка продовжує жити з учасниками в одному будинку. Загальний побут дедалі більше розпалює пристрасті між суперниками. Боротьба за серце Злати стає безкомпромісною, а методи чоловіків — рішучими та часом навіть жорстокими.

Першим на побачення вирушив Андрій Задворний.

- Хочу показати, що мої наміри серйозні, — сказав перед побаченням хлопець.

Андрій чекав на Злату політати на аерошуті.

- Я боюся висоти, але хочу подолати цей страх, — сказав Андрій.

Несподівано пара дізналася, що аерошут вийшов із ладу. Злата вирішила, що це чудова нагода більше поспілкуватися з Андрієм. Хлопець розповів, що навчався на юриста та його утримували батьки.

- У житті треба сподіватися лише на себе, — сказала Холостячка. — Я з десяти років почала заробляти кишенькові гроші — у піцерії, шоу-програмі.

Коли привезли новий аерошут, виявилося, що летіти на ньому можна тільки одній людині та інструкторові. Андрій сказав, що для нього важливі емоції Злати.

- Я була величезним щасливим птахом, — захоплювалася Злата, піднявшись у небо разом з пілотом. Андрій у цей час чекав її на землі.

- Навіть спостерігати з землі її емоції, для мене це велике щастя, — зізнався Андрій, цілуючи Злату.

Потім пара вирушила на лиман, до грязьових джерел.

- Я спеціально вибрав цю процедуру, щоб торкатися до неї, — сказав Андрій, намазуючи брудом тіло Холостячки.

Йшлося про рівень внутрішньої свободи. Андрій був проти, щоб вона оголювалася навіть для зйомки і Златі це сподобалося. Потім Холостячка й сама намазала Андрія.

- Це було зворушливо, — згодом зізналася дівчина.

Вдома хлопці дізналися, що Андрій Хветкевич вирішив переїхати до кімнати ближче до Злати, яку раніше обіймав Роман Васильєв.

- Андрій став рішучішим, — сказав Олег.

Максим запропонував усім разом запропонувати Златі поїхати на устричну ферму та завод вин.

У цей час Андрій та Злата перемістилися до ресторану, щоб відновити сили.

Хлопець розповів, що переломним моментом у житті стало народження доньки.

- У дитинстві я була схожа на кримську татарку і мене хейтили, — зізналася Злата. — Я знайшла силу завдяки мамі. Вона ставила мене перед дзеркалом, гладила по волоссю і говорила: «Ти у мене найпрекрасніша!» У мене з'явилася впевненість у собі.

Розповідаючи це, Злата не могла стримати сліз.

- Ти — найкрасивіша і найкраща! — прошепотів Андрій, пристрасно цілуючи Холостячку.

- Я відчуваю в ньому споріднену душу, — зізналася після побачення Злата.

Злата із задоволенням прийняла запрошення вирушити з хлопцями разом на дегустацію вин.

Несподівано Олег вирішив зайти до Злати, принести їй фрукти та зізнатися у своїх почуттях. Що він відчуває, хлопець виклав у листі.

- Хочу, щоб ти зі мною відпочила не лише душею, а й тілом, — написав він.

Злата була збентежена.

- Я дорослий чоловік і не бачу стосунків без тілесної близькості між чоловіком та жінкою, — висловив свою позицію Олег Плахотнюк.

- Я не відчуваю стану закоханості до Олега, — зізналася Злата.

Наступного ранку Злата вийшла на тренування і до нього приєднався Олег.

- Він постійно мене гладив, цілував і це було ніяково, — зізналася Злата.

- Вона мега сексуальна! — не приховував Олег.

Хлопець хотів поцілувати Холостячку, але вона сказала, що поки що не готова.

- Я вмію чекати, — заявив Олег.

Хлопці та Злата вирушили на устричну ферму. Їм запропонували надіти заброди та самим виловити устриці. Вже з устрицями вони поїхали на винзавод.

- Мені подобається підганяти партнера, — зізналася Злата, стоячи за столом поряд з Андрієм Задворним.

- Мені все не подобалося, — зізнався Макс. — Я бачу, як Злата дивиться на Діму та Андрія. А де я?!

- Олег на мене навіть не дивився, — образилась Злата. — Він тільки поглинав устриці та дегустував вино.

- Я хотів, щоб вона зрозуміла, що Злата — ціль моїх сексуальних фантазій, — сказав Олег.

Організаторами було запропоновано благодійний аукціон. Лот — пляшка вина, а подарунок — побачення зі Златою. Боротьбу розпочали Андрій Хветкевич та Максим.

Торги скінчилися на 60 тисячах, які заплатив Андрій Хветкевич. Разом із Златою вони пішли зустрічати захід сонця серед виноградника.

- Ти мене гіпнотизуєш, — зізнався хлопець. — Ти дуже красива.

- У тебе гарні очі, — сказала Злата. — Кольору польової квітки.

Пара говорила про довіру та прийняття іншої людини.

- Ти думаєш, знайдеш тут кохання? — запитав Андрій.

- Я точно знаю, що знайду, — відповіла Холостячка, визнавши, що їхні стосунки перейшли на новий рівень.

Залишившись одні, хлопці зізналися одне одному, що вони закохані в Злату.

- Дивно бачити, як Злата ходить на побачення з іншими чоловіками, — зізнався Макс. — Це мене зачіпає.

Повернувшись у номер, Злата знайшла на ліжку старовинні сукні та лист, де вказувалося, що на неї чекають у фортеці.

- Хто ж мій таємничий принц? — була заінтригована Злата.

Виявилося, що це був Дмитро, який чекав на Холостячку в Аккерманській фортеці.

- Я відчула себе справжньою принцесою, — зізналася Злата.

Діма запропонував разом із Холостячкою постріляти з лука. Потім зізнався, що придивлявся до дівчини з першої вечірки.

- Я не хотів одразу себе розкривати, — сказав Діма і запропонував пройти фортецею, збираючи записки-визнання.

- Ти мені подобаєшся за глибину, — зізналася Злата. — З тобою легко та комфортно.

- Я боюся закохатися, це може бути боляче, — сказав Дмитро і розповів історію свого колишнього кохання. — Не можна розчинятися у стосунках.

- Ти мені подобаєшся, як чоловік, — зізналася Злата. — Не бійся виявляти свої почуття. У тебе є чоловіча сила, натиск.

Пара продовжила побачення за романтичною вечерею.

- Мені подобається цілуватися з тобою, — несподівано сказала Злата.

Але хлопець таки не став освідчуватися в коханні.

Андрій Хветкевич запросив Злату на нічне побачення.

- Зрештою, він виявив ініціативу! — зраділа Холостячка.

Пара приїхала до Луна-парку, який працював лише для них.

- Я завжди про це мріяла! — захоплювалася Злата.

Андрій та Злата ходили до тиру, їздили на «американських гірках».

- Дуже класно, що Андрій вигадав саме таке побачення, — сказала Злата. — Так добре, коли знову можна уявити себе дитиною.

- Відчуття неймовірні, — зізнався хлопець.

Побачення завершилося на колесі огляду, звідки відкривався краєвид на море та Одесу.

- У нас був перший поцілунок, — розповів Андрій. — Дуже солодкий.

- Я відчуваю до тебе симпатію, — зізналася Холостячка, цілуючи хлопця. — Ми провели всю ніч разом. Він мені подобається дедалі більше. Я розумію, що вже готова закохатися.

Повернувшись додому, Злата та Андрій застали хлопців, які були незадоволені їхнім побаченням.

- Мені здається, що ми віддаляємося, — засмутився Макс. — Все, що відбувається, дуже комічне.

- Боляче, коли Злата не зі мною, — сказав Андрій Задворний. — Але я не з тих, хто здається.

Церемонія троянд відбулася на території Одеської кіностудії.

- Мені все складніше даються розлучення, — сказала Злата.

Перша троянда дісталася Андрію Хветкевичу. Потім квітку одержав Дмитро.

- Останнім часом ти активно проявляв себе як чоловік, — сказала Злата, звертаючись до Олега. — Але я не готова бути твоєю жінкою. Вибач, у мене немає тобі троянди.

- Мене наче привалило, — зізнався хлопець. — Прикро, бо почуття зароджувалися. Хотілося більшої близькості. Я спустошений.

Злата запросила на Максимову розмову.

- Навіщо ти розповів у зверненні про свою колишню дівчину? — запитала Злата.

- Мені хотілося знати, чи не стукаю я в зачинені двері, — відповів хлопець. — Я люблю тебе, дуже переживаю і думаю про нас із тобою.

- Не можу сказати, що люблю тебе, — заявила Злата, вручаючи Максу троянду. — Але наша історія продовжується.

- Мені здається, ти не хочеш за мене боротися, — звернулася до Андрія Задворного Злата. — Якби я не запросила тебе на побачення, ти сам цього не зробив би.

- Я виправлю це, — пообіцяв хлопець, і Злата дала йому троянду.

Нагадаємо, у сьомому сезоні проєкт залишив Роман Васильєв, який вважався одним із фаворитів.

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