Визнання Злати і поразка лідера: всі подробиці сьомого випуску «Холостячки-2»

Вийшов сьомий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). Новий тиждень розпочався для Злати Огневич та чоловіків в Одесі, де відбулася справжнісінька перевірка на сумісність! Виявилося, що Злата і хлопці оселилися в одному будинку. Боротися за серце Огнєвич продовжують шість учасників.

— Думаю, наші стосунки вийдуть на новий рівень, — вважав Олег.

— Для мене ці два тижні будуть дуже показовими. Якщо під час побачень кожен чоловік намагається продемонструвати себе з кращого боку переді мною, в будинку зовсім інша історія. Тут нікуди втекти, тут вони будуть собою. І виявляться так, як поводяться у звичайному житті, — сказала Злата.

Ведучий Григорій Решетник запропонував хлопцям з'ясувати, наскільки вони сумісні із Златою у побутових питаннях.

Злата Огневич та Григорій Решетник

— Мій колишній був жахливим поросям — він нічого не прибирав, — згадала Злата. — Не дай Боже знову з цим зіткнутися.

Злату цікавило, хто з хлопців курить, їхні погані звички, прихильність до тварин. Було питання і про секс. Злата сказала, що готова кохатися 6−7 разів на тиждень.

— Я готовий! - відповів Максим. — Чи впорається з таким темпом Злата?

Учасником, який у всіх питаннях збігався з думкою Злати, став Роман Васильєв, який у нагороду отримав ключі від кімнати, розташованої по сусідству з Холостячкою.

На перше побачення в Одесі Злата запросила Романа. Але перед цим Максим запросив Холостячку разом зустріти захід сонця.

— Цей вчинок був із нальотом бандитизму! - обурився Олег.

Максим та Злата прийшли на берег моря.

— Як у моєму рідному Криму! — захоплювалася Злата.

Пара влаштувала невеликий пікнік.

— Ти завжди добиваєшся свого? — Запитала Злата.

— Я вирішив, що хочу використати кожну нагоду бути з тобою, — зізнався хлопець. — Я просто щасливий.

— Макс упевнений у собі і мені це подобається, — не приховувала Злата.

— Що ти робитимеш, щоб зберігати пристрасть? — запитала Холостячка.

— Вивчати один одного, пізнавати, — сказав хлопець. — Відчуваю, що ти моя жінка. Я закоханий.

— Макс може мене запалити, — зізналася Злата, ніжно цілуючи хлопця.

Холостячка сказала, що їй подобається Макс, але їй ще потрібен час, щоб утвердитися у своїх почуттях.

Наступного ранку Роман і Злата вирушили на побачення. Хлопець запросив її покататися на конях уздовж моря.

— Як я люблю коней! - Вигукнула Злата. — Але я маю страх, щоб сісти верхи.

Десять років тому під час зйомок кліпу Злата впала з коня.

— Я нічого не можу вдіяти зі своїм страхом, — сказала Холостячка. — У мене був стрес, образа і навіть гнів, що мене змушують.

Але Роман все-таки переконав Злату сісти на коня і вирушити до моря. Холостячці не сподобалося, що хлопець був надто наполегливим у реалізації своїх планів.

Тим часом у будинку хлопці разом із Гришею Решетником зайшли до спальні Злати та залишили подарунки — цукерки, фотоапарат, купальник. Дмитро вирішив вибрати як подарунок себе.

— Це моє рішення, і я хочу тут залишитися, — сказав Дмитро.

— А я не піду, це спальня — інтимна територія, — обурився Андрій.

Побачення Романа та Злати продовжилося у ресторані.

— Для мене ранок був стресовий, — почала розмова Злата. — У відносинах ти теж будеш «продавлювати»?

— Ти можеш довіритись своєму чоловікові, — відповів Роман.

— Як ти поставишся, якщо мені не сподобається хтось із твоїх друзів? — Запитала Злата.

— Це не проблема, — відповів хлопець.

Після побачення Холостячка зізналася, що між ними мало романтики.

Повернувшись додому, Злата застала у своїй спальні Дмитра. Хлопець розповів, що у дитинстві він сильно заїкався і тепер має комплекс, як розпочати спілкування.

Злата запросила Дмитра та Олег на подвійне побачення. Хлопці вирішили спробувати віндсерфінг.

Злата швидко освоїла дошку. А ось Олег все не міг упіймати баланс.

Потім побачення продовжилося на скутерах. Діма поїхав разом із Златою.

— Я зрозумів, що маєш велику волю до перемоги, — сказав хлопець.

— Мені здається, він бачить мене наскрізь, — здивувалася Холостячка.

В цей час не пощастило Олегу — його скутер зламався.

— У нас було максимальне єднання, — визнала Злата, сидячи ззаду Дмитра. — Хочу його поцілувати. Це мій чоловік. Мені подобається, як я почуваюся з ним.

Пара купалася і не могла відірватися від поцілунків. Потім перейшли під навіс із фруктами та вином. У цей час приплив Олег, який полагодив скутер і був злий, що Дмитро не вирушив йому на допомогу.

— Думаю, Олег вчинив би так само, — вирішив Дмитро.

На індивідуальній розмові з Олегом Злата дізналася, що його колишня дівчина зрадила його. У хлопця є півторарічна дочка і він усіляко допомагає їй та її матері.

— Олег — надійний чоловік, — вирішила Злата.

Повернувшись додому, вирішили влаштувати гавайську вечірку.

Наступного ранку Максим приготував Златі сніданок і приніс у її номер.

— Макс — найініціативніший чоловік, — вирішила Злата. — У нас із ним своя історія.

У цей час учасники, що залишилися, вирішили теж приготувати для Злати сніданок. Побачивши, що в кімнаті Холостячки Макс, парубки обурилися!

— Вони просто вирішили зіпсувати нам сніданок, — вирішив Макс, цілуючи Злату.

Злата запропонувала Андрієві Задворному з'їздити разом за рибою для вечірки. Пара вирішила пообідати рибними делікатесами у ресторанчику.

— Наші стосунки розвивалися, а потім я відчула, що ти закрився, — сказала парубкові Злата. — Щось треба робити з твоєю ревнощами.

— Я розумію, заради кого я тут, — зізнався Андрій, пообіцявши бути відкритішим і несподівано продовжив. — Я люблю тебе, Злато Огнєвич!

В цей час все було готове до вечірки. Дмитро одразу запросив Холостячку допомогти йому приготувати піцу.

Максим та Андрій розповіли один одному, що вони зізналися у своїх почуттях Златі та їхня дружба опинилася під загрозою.

— Я не збираюся відступати, — заявив Макс.

Разом із Олегом Злата готувала коктейлі.

— Думаю, треба жити емоціями, — сказала Холостячка.

Під час вечірки кожен показав пародії та Златі найбільше сподобався Макс.

Гриша запропонував усім висловити претензії один одному.

— Я не хочу їх публічно озвучувати, — зауважив Андрій.

— З кожним із вас маю окрему історію, — сказала Злата.

На Церемонії троянд один із учасників мав залишити проект.

— Це буде Олег чи Рома, — припустив Андрій.

— Щоразу мені складніше робити вибір, — зізналася Злата.

Першим троянду отримав Максим, потім Дмитро, Андрій Задворний, Андрій Хветкевич та Олег. Проект залишив Роман Васильєв, який вважався одним із лідерів.

— Я не ідеальна і ніколи такою не буду, — сказала Злата, звертаючись до хлопця.

— Дякую, — відповів Роман. — Я вдячний, що пережив на цьому проекті.

Нагадаємо, у сьомому ефірі шоу залишив Роман Свечкоренко, який приховав від Холостячки інформацію про своє розлучення.

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