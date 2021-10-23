Освідчення в коханні та жорстокий обман: всі подробиці шостого випуску «Холостячки-2»

Вийшов шостий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). На цьому тижні Злата Огнєвіч познайомила учасників зі своїм життям. І, несподівано для себе розкрила таємниці їхнього минулого!

— Навіть під час зйомок моя робота, як артиста не припиняється, — сказала Злата.

Холостячка запросила на подвійне побачення Андрія Хветкевича і Вінченцо. Зустріч відбулася на зйомках чергового відео. Хлопці обсипали Злату компліментами. Вона ж приготувала для кожного з них невелику роль.

Дощ перервав зйомки, і Холостячка з хлопцями усамітнилася в гримерці. Співачка розповіла, що її найскладніші зйомки тривали 36 годин.

- У мене досить непроста професія, — зізналася Злата.

Злата запросила на побачення одразу двох

Вінченцо запропонував поговорити зі Златою наодинці. Він підніс їй печиво з Лондона і картину. На полотні був портрет Холостячки. Вона була в захваті!

Вінченцо зізнався, що у нього почався момент закоханості. Але Злата йому все ж не вірила.

— Мені хотілося її поцілувати, але був страх — раптом вона мене відштовхне, — сказав після побачення хлопець.

— Я не вірю Вінченцо, думаю, це все гра, — вирішила Злата. — Я не відчуваю його сердечності.

Андрій перебив розмову Злати і Вінченцо.

— Я останнім часом думаю про дітей, — зізнався Андрій і розповів, що його колишня дівчина без його відома припинила вагітність. — Це вбило в мені всі почуття і у мене почалися психологічні проблеми.

Хлопець розповів, що останні п'ять років у нього були короткочасні стосунки. Андрій зізнався, що він готовий назавжди переїхати до Києва. Тільки заради Злати.

В цей час у будинку Андрій Задворний зізнався хлопцям, що у нього був поцілунок. Не змовчав і Дмитро, у якого теж був поцілунок.

— У мене були серйозні ревнощі! - був ошелешений Андрій.

— Мені просто не хотілося в це вірити, — сказав Олег.

На знімальному майданчику поновилася робота над відео. Вінченцо занадто увійшов у роль, і це дратувало Злату.

— Я йому не вірю, — зізналася дівчина.

Потім знімався Андрій, обіймаючись зі Златою під дощем.

— Я відчувала, що він не грає, — сказала Холостячка.

У будинку хлопцям принесли запрошення на побачення. Воно виявилося потрійним: Влад, Макс і Олег. Злата запросила хлопців на популярний музичний фестиваль.

Холостячка любить сюрпризи

— Я зроблю все, щоб поспілкуватися зі Златою особисто, — сказав Макс, вирушаючи на зустріч.

Перед виступом на фестивалі Злата вирішила познайомити хлопців із учасниками свого колективу. Під час виступу Олег, Макс і Влад підтримували співачку із залу.

— Я насолоджувався, — сказав Макс. — І навіть не міг уявити, що це, можливо, моя дружина.

Після виступу за лаштунки прийшли шанувальники Злати. Всі розташувалися в гримерці, і Холостячка представила хлопців. Питання стосувалися особистого життя учасників.

— Сподіваюся, все вони переді мною відверті, — сказала Злата.

Несподівано Макс зізнався, що все вже знають про поцілунки з Андрієм і Дмитром.

— Мені було неприємно це почути, — сказала Злата.

Першим на розмову запросив Злату Олег. Він вирішив подарувати їй… мультфільм, який за його сценарієм зняла його знайома.

— Мені це шалено сподобалося, — була задоволена Злата. — Ти бачиш серйозний розвиток наших стосунків?

— Звісно! - запевнив Олег. — Я — людина дії і відразу переїду в Київ.

Більш того — Олег сказав, що у нього, як і у Злати родимка справа на грудях.

— Я просто кайфую від Злати, — зізнався хлопець.

— Я бачу, що наші відносини виходять на новий рівень, — була задоволена Злата.

На розмову з холостячки пішов Влад. Злата все ще не відчуває в ньому щирості. Хлопець вперше за шість тижнів пішов на побачення.

Пара говорила про зраду.

— Я знайду в собі сили довіряти коханій людині, — визнав Влад. — У тебе є певні правила життя. Не хочу бути ревнивим чоловіком.

— Я хочу тобі вірити, — сказала Злата. — Які для тебе сімейні цінності? Зараз ти готовий до створення сім'ї?

— Я зробив все, щоб зараз бути відповідальним за жінку, — зізнався Влад і розповів трагічну історію відходу з життя його мами.

Прощаючись з хлопцями, Злата запросила Макса проводити її додому. Решта учасників були в шоці!

— Я відчуваю, що між нами щось є, — зізналася Злата.

— Мені прикро, — був засмучений Влад.

— Я дуже хочу про тебе піклуватися, — зізнавався Макс по дорозі додому до Златі.

— Макс поки єдиний, хто так відкрито говорить про свої почуття, — була задоволена Холостячка.

Холостячка цінує відверту розмову

В цей час в будинку Роман Свечкоренко отримав запрошення на індивідуальне побачення.

Злата і Макс приїхали додому до Холостячки. Хлопець запропонував співачці зробити масаж ніг.

— Ти готовий прийняти, що я буду балансувати між творчістю і сім'єю? - запитала Злата.

— Я готовий тебе підтримувати, щоб ти реалізувала свою мрію, — відповів Макс.

Злата вирішила, що хлопець повністю готовий до створення сім'ї.

— Хочу тебе поцілувати, — шепотів Макс. — Т и зводиш мене з розуму. Я закоханий…

— Я висловила свої почуття у вигляді поцілунку, — сказала Холостячка. — Це справжня жіноча симпатія.

- Чи не міг і в фантазіях уявити, що все буде по-справжньому! — був у захопленні Макс.

Повернувшись додому, Макс не став розповідати хлопцям деталі.

— Думаю, зараз він в лідируючих позиціях, — визнав Андрій Хветкевич.

Роман Свечкоренко був упевнений в успіху свого побачення.

— Як чоловік мені Рома подобається, — зізналася перед зустріччю Злата.

Роман Свечкоренко був упевнений, що побачення вдасться

Холостячка запросила Романа на аерострейчінг. Вправи показувала тренер.

— Це виглядало не надто професійно з мого боку, — засмутився Рома. — У мене немає розтяжки.

— Нам класно разом, — вирішила Злата після заняття. — Ми підходимо навіть візуально.

Холостячка запросила Романа в салон краси на масаж. Обидвоє лягли на масажні столи, і Роман дізнавався деталі життя Злати. Йому був цікавий її день буквально по хвилинах.

— Яке у тебе було найжорсткіше вигоряння? - запитав Роман.

— У 2015 році, — зізналася Холостячка. — Я поїхала в Азію на місяць. Хотіла навіть спалити свій паспорт. Але повернулася з відчуттям, що життя триває.

Роман зважився сам зробити масаж Златі.

— У тебе дуже добре виходить, — була задоволена Холостячка. — Я просто полетіла від задоволення!

Вечір продовжився за романтичною вечерею.

Злата розповіла про свої попередні відносинах.

— Потрібно проводити більше часу разом, — сказала Злата. — Не повинно бути непорозуміння. Рома може бути тим чоловіком, з яким я можу створити сім'ю.

Претендентів чекала перевірка на детекторі брехні

У будинку хлопців прийшло запрошення для Влада, Романа Свечкоренка і Андрія… від ведучого — Григорія Решетника. Він вирішив перевірити хлопців на детекторі брехні.

— Я не прощу зрад, — сказала Злата.

Виявилося, що Роман офіційно ще не розлучений.

— Це дуже неприємно дізнатися, — була в шоці Злата. — Навіщо він прийшов на проект?! Це нечесно по відношенню до мене.

Виявилося, що Влад ще не закінчив свої попередні відносини. Його фото з коханою були зроблені всього лише за місяць до проекту.

Детектор показав, що у Андрія Задворного під час проекту був секс.

— Якщо це виявиться правдою, мені буде дуже прикро, — була розгнівана Злата.

Холостячка вирішила поговорити наодинці з кожним із хлопців.

Першим на розмову прийшов Андрій. Злата питала, чим він займався на Кіпрі. Хлопець заперечував, що у нього був секс на проекті.

— Я для себе цього не допускаю, — сказав Андрій і зізнався, що останній секс був у нього після кастингу «Холостячки», але ще до проекту.

Злата повірила хлопцеві.

Андрій запитав, чи справжні почуття до нього у Злати.

— Все, що я роблю — по-справжньому, — відповіла Холостячка.

Роман Свечкоренко не бачив нічого дивного, що він ще не розлучений.

— Не розумію, навіщо все це мусолити, — сказав Роман. — Ця історія ніяк особисто на тебе не впливає.

— У Роми з'явилися нотки агресії в голосі, — злякалася Злата.

Виявилося, що Роман у минулому році писав Ксенії Мішиній, бажаючи потрапити на проект.

— Це був жарт! - наполягав Роман. — Я щирий з тобою.

- Хочу в це вірити, — відповіла Холостячка.

Влад Ясько виправдовувався в тому, що у нього немає стосунків.

— Мені здається, Влад забрехався, — вирішила Злата.

Виявилося, Влад дізнавався у попередніх учасників проекту, як йому довше залишитися в проекті.

— Я тебе поважаю і з поваги до тебе відпускаю, — була категорична Злата.

Доводиться приймати непрості рішення

- Боюся зробити не той вибір, — зізналася Злата, вирушаючи на Церемонію троянд.

Перед Церемонією Злата і всі учасники подивилися кліп, який вона зняла разом з Вінченцо і Андрієм.

— Це було дуже красиво, — вирішили всі хлопці.

Роман Свечкоренко захотів поговорити зі Златою і вибачитися, що приховав від неї інформацію про розлучення.

— Я опинилася в складній ситуації, — зізналася Злата. — Чи можу я тобі довіряти?

Холостячка вирішила, що їй ще треба подумати. Злата оголосила, що під час Церемонії хоче спілкуватися особисто з кожним учасником.

Першим отримав троянду Макс. Потім Дмитро.

— Мені подобається, що ти змінюєшся, — зізналася Дімі Злата.

Роман Васильєв теж отримав троянду.

— Хочу зблизитися з тобою, — зізнався хлопець. — Ти стаєш як наркотик.

Андрій Задворний нервував після детектора брехні.

— Я вірю у твою щирість, — сказала Злата, даючи йому троянду.

Отримав квітку і Андрій Хветкевич.

— Мені не хочеться тебе випускати з обіймів, — зізнався хлопець.

— На жаль, я не відчула щирість твоїх почуттів, — сказала Злата, звертаючись до Вінченцо. — У мене немає для тебе троянди.

— Я вдячний тобі за багато речей, — був засмучений хлопець.

Отримав троянду і Олег.

— Я намагалася тебе зрозуміти, — сказала Роману Свечкоренку Злата. — Ти не був зі мною щирий. Стосунки так починати не можна. У мене немає для тебе троянди, але якщо ти офіційно оформиш розлучення — можеш повернутися на проект. Я буду тебе чекати…

Нагадаємо, Злата Огнєвіч розповіла, що на екваторі проекту перестала соромитися знімальної групи і ні разу не розкаялася у своєму рішенні взяти участь у реаліті-шоу.

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