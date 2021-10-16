Перший поцілунок Злати та ультиматум поліцейського: всі подробиці п’ятого випуску «Холостячки»

Вийшов п'ятий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). У проекті за серце співачки Злати Огнєвич продовжують боротьбу десять учасників.

Злата вирішила перевірити на швидкість реакції хлопців, влаштувавши для них змагання. Дійство проходило пізно ввечері під «наглядом» «швидкої допомоги» і пожежної машини. У фіналі Злата сама повинна була визначити, з ким вона піде на побачення. Хлопців розділили на дві команди і видали їм жилети вагою по 17 кілограмів!

- Ми будемо, немов гладіатори, боротися за Злату, — сказав Максим.

На старті хлопці повинні були виконати завдання на логіку. Це давало право зняти важкі жилети.

Першим зняв жилет Андрій Хветкевич.

- Розраховую на побачення, — був упевнений в собі хлопець.

- Мабуть, можу покластися на Андрія в будь-якій ситуації, — вирішила Злата. — А ось Рома Васильєв поводився капризно.

Зрештою, всі хлопці зуміли зняти жилети. Коли прийшов час вибирати — побачення або троянду, на квітку погодився Максим.

- Я хочу дізнаватися Злату все ближче і ближче, — сказав Максим.

- Я кілька тижнів без побачення і готовий розірвати всіх, — зізнався Дмитро.

Злата вирішила, що на побачення з нею підуть Андрій Задворний і Дмитро Шевченко.

- У мене такого ніколи не було, щоб з якимось типом я йшов на побачення, — обурився Дмитро.

На друге побачення Злата запросила Сашу Борзенко, який проявив себе як командний гравець. У фіналі Холостячка розповіла, що побачення пройдуть на Кіпрі, засмутивши хлопців, яким доведеться залишитися в будинку.

- Мені подорожі важливі як повітря, — сказала Злата. — Партнери повинні розділяти захоплення один одного. Це дуже важливо для мене!

Першим на побачення пішов Олександр, діючий поліцейський. Їх зустріч відбулася біля покинутого корабля, недалеко від Пафосу.

- Мені подобається починати ранок з тобою, — зізнався Сашко. — Я погано спав напередодні.

- Мені подобається, що я поруч з Сашком, як за кам'яною стіною, — поділилася Холостячка.

Пара пішла в ущелину, де було багато небезпечних переходів. Саша брав її на руки, переносячи через річку. Було так красиво, що Злата вирішила знімати в цьому місці кліп.

- Саша — ідеальний партнер по подорожам, — зізналася Злата.

Хлопець сказав, що Злата нагадує йому апельсин — його улюблений фрукт.

У будинку хлопці обговорювали, чи можливий поцілунок між Златою і Сашком. Більшість вирішила, що між ними не може цього статися.

- У мене прокидаються ревнощі, — сказав Олег Плахотнюк.

В цей час Саша зі Златою гуляли по маленькому містечку і вирішили спробувати приготувати традиційну кіпрську солодкість — шушуку.

- Це нас дуже зблизило, — була задоволена Злата, відправившись з хлопцем на романтичну вечерю.

Злата розглядала фотографії Олександра, деякі з яких були надто реалістичні і лякали Холостячку.

- Мене дуже до тебе тягне, — зізнався Сашко. — Хочеться тебе нюхати. Ти мене наповнюєш і мені це подобається.

Саша був задоволений побаченням, але троянду не отримав.

В цей час до парному побачення готувалися Андрій і Дмитро. Злата запросила хлопців на ферму. Господар влаштував для хлопців змагання. Спочатку — хто збере найкрасивіший букет, потім, хто приручить уперто ослика. Найактивнішим виявився Дмитро.

- Мені треба витіснити Діму, — вирішив Андрій і сіл на осла, намагаючись фінішувати першим.

Побачення продовжилося за приготуванням національного блюда — мініатюрних голубців. У цьому змаганні переміг Дмитро. Після змагань Холостячка запросила хлопців на вечерю.

Злата вирішила дізнатися, як учасники ставляться до побуту, сказавши, що вона дуже любить акуратність. Андрій зізнався, що прибирання робити не любить.

- Для цього є прибиральниці, — сказав Андрій. — Побутові проблеми взагалі не варті уваги.

- А мені хочеться, щоб чоловік любив щось робити по дому, — сказала Злата.

Діма запросив Холостячку на особисту розмову.

- Люблю, коли мені дарують компліменти, — зізналася Злата і несподівано побачення з Дмитром закінчилося поцілунком.

- Я просто йшла по хвилях емоцій, по хвилях почуттів, які я відчуваю в даний момент. Була така романтична обстановка … Краще моменту для першого поцілунку годі придумати! — сказала Злата про перший поцілунок на проекті.

У розмові з Андрієм Златі були цікаві його стосунки з дружиною. Але Андрію було цікаво говорити про своє ставлення до Златі.

- У мене вже метелики в животі, — зізнався хлопець. — Я вже закохуюся.

Андрій поцілував Злату і для неї цей прояв почуттів був несподіваним.

- Він просто взяв все в свої руки, — сказала Злата.

Несподівано під час побачення Злата отримала лист, в якому її просили про ще одне побачення на Кіпрі. Таємничим шанувальником виявився Роман Васильєв.

- Ого! — вигукнула Злата. — Не очікувала, що це будеш ти.

- Вирішив не чекати, поки ти влаштуєш побачення, — сказав хлопець.

- Він — людина справи і надійний чоловік, — вирішила Холостячка.

Роман запропонував вивчити підводний світ Кіпру.

Роман розповів, що багато хто користується його добротою. Навіть у відносинах з близькими.

- Ніякі фінанси не можуть заповнити для мене душевну порожнечу, — сказала Злата.

Пара занурювалася, вивчаючи морське дно. Злата була в захваті.

Роман запропонував Златі спробувати прокататися на флайборде. Після численних спроб, Холостячка таки зуміла злетіти.

- Я відчула себе суперлюдина! — зізналася Злата.

- Мене вразило, як Злата досягає мети, — був вражений Роман. — Вона дуже сильна.

Побачення продовжилося в романтичній обстановці.

В цей час в будинок до хлопців прийшов Григорій Решетник, запропонувавши опитування, скільки часу вони присвячують роботі, друзям і своїм захопленням. Виявилося, що найбільше свого часу роботі віддає Олександр Борзенко.

- Я працюю на свій бренд, — зізнався поліцейський.

На романтичному побаченні Роман зізнався Златі, що вона йому дуже подобається. Хлопець сказав, що в попередніх відносинах йому доводилося підвищувати голос на свою дівчину.

- Знати, чого ти хочеш, ось що значить, отримувати задоволення від життя, — сказала Злата.

Роман подарував Холостячці вишуканий кулон. Пара вирішила завершити побачення в басейні.

- Я відчувала, що Рома хотів мене поцілувати, але я була не готова, — зізналася Злата.

Холостячка зізналася, що перед черговою Церемонією троянд відчуває себе прекрасно! Григорій Решетник розповів Холостячці, що напередодні Олександр поставив ультиматум: або йому віддадуть телефон, або він піде з проекту.

- Я не хвилювався, — зізнався Андрій перед церемонією. — У мене було побачення і поцілунок.

- Страхов і побоювання немає, — був упевнений Олександр.

Першим отримав троянду Дмитро, потім Роман Василенко, Олег, Роман Свечкоренко, Влад, Андрій Хветкевич і Вінченцо.

Злата запросила на бесіду Олександра.

- Ти ж знав, що проект займе три тижні, — питала Злата.

- Так, але це складно кинути всі справи, — відповів Олександр. — Потрібно домовлятися.

- Ти так легко готовий відмовитися від мене? — заплакала Злата.

Але Саша мовчав.

- Не розумію, чому це так, — лише відповів хлопець.

Злата дала троянду і Андрію Задворному.

- Я бачу твою пристрасть до роботи, — сказала Злата, звертаючись до Олександра. — Я тебе відпускаю.

- Я відчув розчарування, — не приховував хлопець.

Злата вже відчуває себе на майданчику впевнено та не звертає увагу на камери. Раніше співачка зізнавалася, що тільки до середини зйомок змогла звикнути до такого напруженого графіку.

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