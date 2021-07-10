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Шоу-бізнес

«Ніжна і красива пара»: «холостяк» Макс Михайлюк таємно одружився

16:39 10 липня 2021
Максим Михайлюк і Даша Хлистун

Екс- «Холостяк» Максим Михайлюк, який в квітні вперше став батьком у парі з моделлю Дашею Хлистун, таємно одружився на мамі своєї дочки.

Судячи з усього, скромне торжество відбулося в четвер, 8 липня. Фото з'явилося на сторінці розпорядника весільної церемонії Юлії Кряжевої.

«Одружили Холостяка. Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу, як подарунок долі і ніжність взаємних відносин. Констатую факт: дуже класна, ніжна, красива пара!» , — прокоментувала лаконічний знімок вона.

Судячи з фото, Даша відмовилася від весільної сукні на користь вільного білої сукні з рукавами-ліхтариками, яку доповнила босоножкамі- «гладіаторами». Макс вибрав білу футболку, джинсові шорти та білі кросівки.

Нагадаємо, про роман Максима і Даші стало відомо вже після закінчення шоу «Холостяк». А позитивний тест на вагітність викликав у дівчини настільки змішані емоції, що вона тут же вирішила поділитися новиною з чоловіком, який після такої звістки мало не задушив її в обіймах. Дарина ж докладно описувала свою вагітність в мережі.

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