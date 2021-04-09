Уже вот-вот: Даша Хлыстун перед родами поделилась интимным фото с Михайлюком
Избранница «Холостяка» Макса Михайлюка модель Дарья Хлыстун, которая в апреле ожидает рождение дочери, опубликовала в сети еще одно «беременное» фото. На снимке Даша и Макс целуются.
“Не дождемся уже нашу булочку. Интересно, она пунктуальная как мама, или все таки опаздывать будет как папа”, - написала Даша.
Похожий снимок появился и в аккаунте Макса Михайлюка.
«Девять месяцев в твоем животе и целая жизнь в наших сердцах», — написал «холостяк».
Поклонники пожелали паре всего наилучшего и снова отметили красоту Даши и мужественность Макса.
Напомним, в феврале бывший «Холостяк» Макс Михайлюк и модель Даша Хлыстун объявили, что зарегистрировали брак. Новость о беременности Макс встретил с восторгом.
Фото Instagram/ dasha_khlystun, Фото Instagram/flymax305
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