27.77 / 27.97 32.88 / 33.25
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Уже вот-вот: Даша Хлыстун перед родами поделилась интимным фото с Михайлюком

18:08 9 апреля 2021
Даша Хлыстун

Избранница «Холостяка» Макса Михайлюка модель Дарья Хлыстун, которая в апреле ожидает рождение дочери, опубликовала в сети еще одно «беременное» фото. На снимке Даша и Макс целуются.

“Не дождемся уже нашу булочку. Интересно, она пунктуальная как мама, или все таки опаздывать будет как папа”, - написала Даша. 

Похожий снимок появился и в аккаунте Макса Михайлюка. 

«Девять месяцев в твоем животе и целая жизнь в наших сердцах», — написал «холостяк».

Поклонники пожелали паре всего наилучшего и снова отметили красоту Даши и мужественность Макса.

Напомним, в феврале бывший «Холостяк» Макс Михайлюк и модель Даша Хлыстун объявили, что зарегистрировали брак. Новость о беременности Макс встретил с восторгом.

Фото Instagram/ dasha_khlystun, Фото Instagram/flymax305

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

Сергей Кривонос

Угроза есть, но для вторжения россиянам еще нужно недели три-четыре, чтобы развернуть систему логистики, — генерал Кривонос

Рудольф Фурманов

Звезду «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» убил коронавирус

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер