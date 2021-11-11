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Шоу-бізнес

Станіслав Боклан став ведучим легендарного телевізійного шоу

13:52 11 листопада 2021
Станіслав Боклан

Найпопулярніша міжнародна гра «Хто хоче стати мільйонером» повертається на українське телебачення. Інтелектуальне шоу виходитиме на каналі ICTV, а його ведучим буде народний артист України Станіслав Боклан. Він допоможе учасникам гри заробити гроші. Обіцяє підтримувати гравців, але не підказувати.

Для популярного актора це перший досвід у ролі телеведучого.

«Я вперше буду в ролі ведучого, до того ж такого масштабного міжнародного шоу. Звісно, відчуваю відповідальність, тож у нас із командою вже йде серйозна підготовка. Точно не буду суворим наглядачем, підтримуватиму, але, зрозуміло, без підказок. У нервових ситуаціях постараюся заспокоїти, до кожного гравця шукатиму індивідуальний підхід. Як поводитись, остаточно зрозумію вже в кріслі перед гравцем», — каже Стас Боклан.

Як повідомляється на сайті ICTV, команда шоу активно проводить кастинги. Спробувати удачу та заробити мільйон може кожен охочий. Для цього необхідно заповнити анкету. Програма вийде в ефір уже цієї осені.

Загалом медіагрупа Starlight Media обіцяє здивувати глядачів у новому сезоні цікавими проектами. Наступного року на СТБ повертаються вокальне шоу «Х-Фактор» та проект «Танцюють всі!» .

На Новому каналі вийде серіал «Леся» про пошуки кохання з Лесею Нікітюк у головній ролі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що героєм 12 сезону «Холостяк» став 32-річний Алекс Топольський.

Фото Instagram.com/boklanstas

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