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Шоу-бізнес

Інтрига розкрита: новим «Холостяком» став Алекс Топольський

21:17 9 листопада 2021
Холостяк Алекс Топольський

Припущення «ФАКТІВ» про нового героя романтичного реаліті «Холостяк» виявилися правдивими. Телеканал СТБ розкрив інтригу та назвав ім'я головного героя шоу. Ним став 32-річний Алекс Топольський — українець, який побудував успішний бізнес в Америці. Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Інстаграмі.

«Олексій народився та виріс у Львові. З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самостійно, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі „принади“ життя емігранта, змінити кілька міст та видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху», — йдеться у повідомленні.

Наразі Алекс живе в Майамі і займається нерухомістю. Він збудував в Америці успішний бізнес. А ось із особистим життям у нього не склалося. В Україні Топольський сподівається знайти своє кохання та побудувати міцну родину.

Також відомо, що Топольський — різнобічна особистість. Він захоплюється творчістю, підробляє моделлю, знімається у кіно та кліпах.

Олександр любить активний спосіб життя, захоплюється спортом: 8 років займався карате, боксував, грає у футбол. Також він любить гірські лижі, сноуборд.

Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» вже стартували. Прем'єра шоу «Холостяк» відбудеться у березні 2022 року.

Нагадаємо, зараз своє кохання на шоу «Холостячка» шукає Злата Огневич.

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