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Шоу-бізнес

Займається елітною нерухомістю та знімається в кіно: що відомо про вірогідного нового «Холостяк»

17:11 2 листопада 2021
Олександр Топольський

Поки автори романтичного реаліті «Холостяк», тримають у секреті ім'я головного героя 12 сезону, його розсекретили в Мережі. На фан-сторінці проєкту в Інстаграм з'явилося фото Олександра з Лос-Анджелеса, якого називають ймовірним учасником шоу.

«ФАКТАМ» вдалося з'ясувати подробиці про нього. Підприємець Олександр Топольський живе та працює у Лос-Анджелесі (США). Його основний вид діяльності — елітна нерухомість. Про це йдеться на його офіційній сторінці. Інстаграм чоловіка закритий для сторонніх користувачів, відвідати сторінку можуть лише реальні підписники.

Відомо, що Топольський — різнобічна особистість. Він захоплюється творчістю, підробляє моделлю, знімається у кіно та кліпах.

Олександр любить активний спосіб життя, захоплюється спортом: 8 років займався карате, боксував, грає у футбол. Також він любить гірські лижі, сноуборд.

Канал СТБ інформацію про Олександра Топольського поки що офіційно не підтверджує.

Нагадаємо, головною героїнею шоу «Холостячка» стала Злата Огнєвіч. Співачка сподівається зустріти на проекті своє справжнє кохання.

Поки що єдиною парою, яка зіграла реальне весілля після шоу, стали Нікіта Добринін та Даша Квіткова. Нещодавно у молодій сім'ї з'явився син Лев.

Можливо, скоро на одну сім'ю побільшає — колишній «Холостяк» Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан готуються до весілля.

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