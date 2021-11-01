Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

Стартували зйомки популярного романтичного реаліті-шоу «Холостяк», де дівчата завойовують серце головного героя. Його ім'я традиційно тримали у секреті. І ось на сторінці шоу в Інстаграм опублікували фото чоловіка та назвали його ім'я. Це молодий підприємець із Лос-Анджелеса на ім'я Олександр. Більше подробиць не повідомляють.

Тим часом, у коментарях зазначають, що чоловік гарний, але запитують: «Чому в Україні гідного не знайшлося?».

Відомо, що провідним проектом буде Григорій Решетник.

Нагадаємо, своє кохання у шоу «Холостячка» шукає співачка Злата Огневич.

А герой 11-го сезону шоу «Холостяк» Михайло Заливако з Ганною Богдан готуються до весілля.

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