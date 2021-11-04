«Викладачі казали, що мені не бути танцівником», — Евген Кот про танці, свою дружину і участь в проєкті «Україна має талант»
Тепер за кулісами учасників підтримує Григорій Решетник, а їхні номери оцінюють телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Відомо, що зйомки тривали місяць, а в середині грудня відбудеться грандіозний суперфінал, який покажуть у прямому ефірі.
Євген Кот зізнається, що сам з нетерпінням чекає на цей момент, бо учасники нового сезону приголомшили навіть його — людину, для якої «Україна має талант» стала вже рідним проєктом.
«Буває, щось розповідаю, і у мене можуть виступити сльози»
— Євген, вас можна привітати з прем`єрою у новій якості!
— Дякую! Ви маєте на увазі моє суддівство? Так, це відбулось. Я дивився перший ефір разом з дружиною і друзями, що прийшли до нас у гості. Загалом сподобалось. Були динамічні перші випуски, ми дуже жваво реагували на учасників. Не можу сказати, що мені за щось соромно. Звичайно, я хотів би, щоб моя українська мова була кращою. Але я над цим працюю. До того ж мені не хотілося б бути на сто відсотків ідеальним.
— Я бачила, як під час деяких виступів ви не могли стримати сліз.
— Зізнаюсь, я людина емпатична. Буває, щось розповідаю надихаюче, і у мене можуть виступити сльози. Я вважаю, це добре, що учасники своїми історіями можуть нас так розчулити.
— Знаю, що «Україна має талант» для вас майже рідне шоу.
— Це так. Саме на ньому я розпочинав свою кар`єру як постановник, режисер, креативний продюсер. Зараз це злет, до якого давно прагнув. Бо, знаходячись в інших проєктах, ловив себе на думці, що стає дещо нуднувато. Але мені подобається бути на сцені, бо це моя стихія. І поки можу танцювати, буду це робити. Зізнаюсь, я дуже прагнув змін. Мене запросили на кастінг суддів «Україна має талант», хоча не думав, що маю шанси бути обраним. Я був дуже радий, коли все-таки мені запропонували зайняти місце судді в шоу! Навіть залишив декілька проектів, щоб здобути тут новий досвід. Це було кайфово!
— І ніякого страху?
— Спочатку був. Я ж зовсім не мав досвіду, не знав, як поводитися в якості судді. Але після декількох знімальних днів відчув себе на своему місці. Наче розсмакував цю роботу.
— Що стало найбільш складним за час зйомок проєкту?
— Виявилося, що дуже важко сказати учаснику «ні». Особливо якщо це дитина. Вони талановиті! Але нам потрібно було знайти найкращих. Треба вміти так сказати «ні», щоб не засмутити і не відвернути людину від того, чим вона займається.
— Ви використали своє право «золотої кнопки»?
— О так! Це ще покажуть у випусках, не буду розповідати про номер. Але це була людина з унікальним талантом. Просто шок! Знаєте, коли я натискав на цю кнопку, то відчував, що повинен дати змогу йому ще раз себе показати та проявити свій талант. Він точно продемонстрував не все…
— У вашому житті була така людина, яка відразу повірила у ваш талант?
— Зізнаюсь, природа не наділила мене природними даними, які необхідні танцюристу: красивими стопами, м`якими м`язами, гнучкістю. За фізичними даними я зовсім не підхожу для того, щоб бути танцівником. Постійно у своїй професії я йшов через спротив.
«Коли вперше спробував увійти в стихію танцю, мене відразу захопило»
— І ніколи не думали про те, щоб полишити свою мрію?
— Знаєте, коли я вперше спробував увійти в стихію танцю, мене відразу захопило. Я людина, в якій горить внутрішній вогонь. Енергії у мене дуже багато, і я весь час намагаюся йти напролом, як ураган. Перше, чим став займатися, був брейк-данс у моєму рідному дворі. Це було в Херсоні. Хлопці масово грали у футбол, навкруги були в основному гопники. Пам`ятаю, я з сусідом купив у магазині фанеру, поклав ії просто на землю у дворі, і ми пробували займатися брейком. Гопники спочатку нас зачіпали, а потім просто приходили подивитися на наші танці. Мене зупинити вже було неможливо. Навіть травмами, які постійно отримував.
— Тіло вам не піддавалось?
— Викладачі хореографії казали, що мені нема чого робити в танцях. Мовляв, у мене «сухі суглоби» і нерівні коліна. Знаєте, що я робив? Я їх вирівнював! Сідав між двома стільцями і просив, щоб мені хтось на них ставав, прогинаючи. Вони вирівнювались, але це було ненадовго, тому я знову і знову повторював те ж саме.
— Вас стали впізнавати, коли взяли участь у популярному проєкті «Танцюють всі!»?
— Тоді я ще не був досвідченим танцівником, тільки закінчив естрадно-цирковий коледж, мав декілька контрактів за кордоном і танцював у балетах популярних українських артистів. В «Танцюють всі!» я, можна сказати, пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби. Це були серйозні кастинги, хореографія в Ялті, безсонні ночі, постійні репетиції. Ти з тисячі претендентів потрапляєш до сотні кращих, потім до двадцятки і десятки. Це був успіх, але я не здобув перемогу, тому для мене це була така не закрита історія. Коли потрапив на «Битву сезонів», я її уже закрив, перемігши в парі з Маріам Туркменбаєвою…
«Звик віддаватися тому, що роблю, на сто процентів»
— Відверто кажучи, багато хто чекав вашої появи серед суддів проєкту «Танці з зірками».
— Цей проєкт для мене як для танцівника вже пройдений етап. Останнього разу брав участь у ньому, коли наша пара з Ксенією Мішиною перемогла. У минулому сезоні я не погодився вийти на паркет, хоча отримав таку пропозицію.
— Дивитеся зараз сезон «Танців з зірками»?
— Починав, але перестав. Не бачу в шоу нічого нового і вражаючого. Знаєте, у мене вже профдеформація, і я все розкладаю на деталі. Є багато речей, з якими не погоджуюсь, і мені нецікаво. В цьому сезоні був ведучим балкону і навіть не передивлявся потім цей ефір. Тим паче зараз я повністю під враженням від «Україна має талант» і тішуся з того, что цей проєкт таки запустили. Ми дуже скучили за подібним надихаючим грандіозним шоу. Зізнаюсь, чекаю, що канал почне випускати більше подібних талант-шоу.
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— До речі, саме завдяки «Україна має талант» ви знайшли особисте щастя.
— Це правда. Коли працював на проєкті як креативний продюсер і режисер, зустрів свою дружину — Наталю Татаринцеву. Тому це шоу дуже знакове для мене. Пам`ятаю, це було вперше, коли я почав ставити номери. Тоді я дуже хвилювався, не знав, що робити. А потім почав ставити круті номери, що мали неймовірні бюджети і розмах. Зараз, на жаль, подібного немає на жодному каналі. Коли я став вже більш професійним, зустрів свою дружину. Інакше й бути не могло, бо Наталя — крутий професіонал, одна з кращих пілоністок світу! В минулому гімнастка, а зараз моя чарівна дружина.
— Не так давно ви заінтригували багатьох фото з дружиною, де цілували її у живіт…
— Так, і скрізь стали писати, що ми чекаємо народження дитини. Але насправді це просто фото, яке було зроблено випадково на стадіоні в Києві, де Наталя проводила свій майстер-клас. Вона стояла на столі, а я підійшов і поцілував її. Все інше додумали за нас…
Нагадаємо, на свято Хелловіна Євген Кот та його дружина Наталія стали практично невпізнанними в образі ходячих мерців.
Раніше суддя шоу актриса Ксенія Мішина показала кумедне відео про те, що відбувається за лаштунками «Україна має талант».
Фото СТБ68
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