«Викладачі казали, що мені не бути танцівником», — Евген Кот про танці, свою дружину і участь в проєкті «Україна має талант»

На честь тридцятиріччя незалежності України канал СТБ вирішив реанімувати популярне талант-шоу «Україна має талант». І, судячи з усього, не прогадав — новий сезон став не менш популярним, ніж попередні. Навіть з повністю оновленим суддівським складом і новим ведучим. Тепер за кулісами учасників підтримує Григорій Решетник, а їхні номери оцінюють телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Відомо, що зйомки тривали місяць, а в середині грудня відбудеться грандіозний суперфінал, який покажуть у прямому ефірі. Євген Кот зізнається, що сам з нетерпінням чекає на цей момент, бо учасники нового сезону приголомшили навіть його — людину, для якої «Україна має талант» стала вже рідним проєктом.

«Буває, щось розповідаю, і у мене можуть виступити сльози»

— Євген, вас можна привітати з прем`єрою у новій якості!

— Дякую! Ви маєте на увазі моє суддівство? Так, це відбулось. Я дивився перший ефір разом з дружиною і друзями, що прийшли до нас у гості. Загалом сподобалось. Були динамічні перші випуски, ми дуже жваво реагували на учасників. Не можу сказати, що мені за щось соромно. Звичайно, я хотів би, щоб моя українська мова була кращою. Але я над цим працюю. До того ж мені не хотілося б бути на сто відсотків ідеальним.

— Я бачила, як під час деяких виступів ви не могли стримати сліз.

— Зізнаюсь, я людина емпатична. Буває, щось розповідаю надихаюче, і у мене можуть виступити сльози. Я вважаю, це добре, що учасники своїми історіями можуть нас так розчулити.

— Знаю, що «Україна має талант» для вас майже рідне шоу.

— Це так. Саме на ньому я розпочинав свою кар`єру як постановник, режисер, креативний продюсер. Зараз це злет, до якого давно прагнув. Бо, знаходячись в інших проєктах, ловив себе на думці, що стає дещо нуднувато. Але мені подобається бути на сцені, бо це моя стихія. І поки можу танцювати, буду це робити. Зізнаюсь, я дуже прагнув змін. Мене запросили на кастінг суддів «Україна має талант», хоча не думав, що маю шанси бути обраним. Я був дуже радий, коли все-таки мені запропонували зайняти місце судді в шоу! Навіть залишив декілька проектів, щоб здобути тут новий досвід. Це було кайфово!

— І ніякого страху?

— Спочатку був. Я ж зовсім не мав досвіду, не знав, як поводитися в якості судді. Але після декількох знімальних днів відчув себе на своему місці. Наче розсмакував цю роботу.

— Що стало найбільш складним за час зйомок проєкту?

— Виявилося, що дуже важко сказати учаснику «ні». Особливо якщо це дитина. Вони талановиті! Але нам потрібно було знайти найкращих. Треба вміти так сказати «ні», щоб не засмутити і не відвернути людину від того, чим вона займається.

— Ви використали своє право «золотої кнопки»?

— О так! Це ще покажуть у випусках, не буду розповідати про номер. Але це була людина з унікальним талантом. Просто шок! Знаєте, коли я натискав на цю кнопку, то відчував, що повинен дати змогу йому ще раз себе показати та проявити свій талант. Він точно продемонстрував не все…

«Я зовсім не мав досвіду суддівства, але після декількох знімальних днів відчув себе на своєму місці», — говорить Євген

— У вашому житті була така людина, яка відразу повірила у ваш талант?

— Зізнаюсь, природа не наділила мене природними даними, які необхідні танцюристу: красивими стопами, м`якими м`язами, гнучкістю. За фізичними даними я зовсім не підхожу для того, щоб бути танцівником. Постійно у своїй професії я йшов через спротив.

«Коли вперше спробував увійти в стихію танцю, мене відразу захопило»

— І ніколи не думали про те, щоб полишити свою мрію?

— Знаєте, коли я вперше спробував увійти в стихію танцю, мене відразу захопило. Я людина, в якій горить внутрішній вогонь. Енергії у мене дуже багато, і я весь час намагаюся йти напролом, як ураган. Перше, чим став займатися, був брейк-данс у моєму рідному дворі. Це було в Херсоні. Хлопці масово грали у футбол, навкруги були в основному гопники. Пам`ятаю, я з сусідом купив у магазині фанеру, поклав ії просто на землю у дворі, і ми пробували займатися брейком. Гопники спочатку нас зачіпали, а потім просто приходили подивитися на наші танці. Мене зупинити вже було неможливо. Навіть травмами, які постійно отримував.

— Тіло вам не піддавалось?

— Викладачі хореографії казали, що мені нема чого робити в танцях. Мовляв, у мене «сухі суглоби» і нерівні коліна. Знаєте, що я робив? Я їх вирівнював! Сідав між двома стільцями і просив, щоб мені хтось на них ставав, прогинаючи. Вони вирівнювались, але це було ненадовго, тому я знову і знову повторював те ж саме.

Дружина Євгена Кота Наталя Татаринцева — одна з кращих пілоністок світу

— Вас стали впізнавати, коли взяли участь у популярному проєкті «Танцюють всі!»?

— Тоді я ще не був досвідченим танцівником, тільки закінчив естрадно-цирковий коледж, мав декілька контрактів за кордоном і танцював у балетах популярних українських артистів. В «Танцюють всі!» я, можна сказати, пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби. Це були серйозні кастинги, хореографія в Ялті, безсонні ночі, постійні репетиції. Ти з тисячі претендентів потрапляєш до сотні кращих, потім до двадцятки і десятки. Це був успіх, але я не здобув перемогу, тому для мене це була така не закрита історія. Коли потрапив на «Битву сезонів», я її уже закрив, перемігши в парі з Маріам Туркменбаєвою…

«Звик віддаватися тому, що роблю, на сто процентів»

— Відверто кажучи, багато хто чекав вашої появи серед суддів проєкту «Танці з зірками».

— Цей проєкт для мене як для танцівника вже пройдений етап. Останнього разу брав участь у ньому, коли наша пара з Ксенією Мішиною перемогла. У минулому сезоні я не погодився вийти на паркет, хоча отримав таку пропозицію.

— Дивитеся зараз сезон «Танців з зірками»?

— Починав, але перестав. Не бачу в шоу нічого нового і вражаючого. Знаєте, у мене вже профдеформація, і я все розкладаю на деталі. Є багато речей, з якими не погоджуюсь, і мені нецікаво. В цьому сезоні був ведучим балкону і навіть не передивлявся потім цей ефір. Тим паче зараз я повністю під враженням від «Україна має талант» і тішуся з того, что цей проєкт таки запустили. Ми дуже скучили за подібним надихаючим грандіозним шоу. Зізнаюсь, чекаю, що канал почне випускати більше подібних талант-шоу.

— До речі, саме завдяки «Україна має талант» ви знайшли особисте щастя.

— Це правда. Коли працював на проєкті як креативний продюсер і режисер, зустрів свою дружину — Наталю Татаринцеву. Тому це шоу дуже знакове для мене. Пам`ятаю, це було вперше, коли я почав ставити номери. Тоді я дуже хвилювався, не знав, що робити. А потім почав ставити круті номери, що мали неймовірні бюджети і розмах. Зараз, на жаль, подібного немає на жодному каналі. Коли я став вже більш професійним, зустрів свою дружину. Інакше й бути не могло, бо Наталя — крутий професіонал, одна з кращих пілоністок світу! В минулому гімнастка, а зараз моя чарівна дружина.

— Не так давно ви заінтригували багатьох фото з дружиною, де цілували її у живіт…

— Так, і скрізь стали писати, що ми чекаємо народження дитини. Але насправді це просто фото, яке було зроблено випадково на стадіоні в Києві, де Наталя проводила свій майстер-клас. Вона стояла на столі, а я підійшов і поцілував її. Все інше додумали за нас…

Нагадаємо, на свято Хелловіна Євген Кот та його дружина Наталія стали практично невпізнанними в образі ходячих мерців.

Раніше суддя шоу актриса Ксенія Мішина показала кумедне відео про те, що відбувається за лаштунками «Україна має талант».

Фото СТБ

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