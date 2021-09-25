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Шоу-бізнес

Чарівний партнер «холостячки» Мішиної підтримає учасників на «Танцях з зірками»

19:27 25 вересня 2021
євген кот

На шоу «Танці з зірками» оновиться склад ведучих і суддів. На зйомках четвертого випуску програми в суддівське крісло сяде переможниця «Танців з зірками-4» Санта Дімопулос. А ось на балконі підтримувати учасників буде хореограф-постановник Євген Кот. Його глядачі знають по блискучому виступу з «холостячкою» Ксенією Мішиною в шостому сезоні «Танців», а з недавніх пір Кот з Мішиною знову працюють разом, ставши суддями «Україна має талант». Про свою нову роль Євген повідомив в Instagram.

Глядачам «Танців з зірками» ідея в цілому сподобалася. Пара Мішина-Кот свого часу дійшла до суперфіналу шоу і посіла перше місце. Тобто, маючи такий багатий досвід боротьби, Євген знайде потрібні слова, щоб підтримати пари в напружені моменти. З іншого боку, багато хто волів би, щоб Кот був не ведучим, а учасником, або й взагалі — сів би в суддівське крісло.

Нагадаємо, в минулому випуску танцювального шоу з боротьби вибула пара Олександри Машлятіної і Дениса Самсона. Четвертий випуск «Танців» очікується 26 вересня.

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