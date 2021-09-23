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Повернення Санти Дімопулос і відвертий образ Джамали: чим дивуватимуть в четвертому ефірі «Танців із зірками»

13:52 23 вересня 2021
Санта Дімопулос

Новий випуск шоу «Танці з зірками», яке в минулому ефірі залишила гумористка Олександра Машлятіна, буде присвячений гарячим латинським ритмам. Учасники постануть у відвертих і пристрасних образах, а також розкриють секрети про себе.

Співачка Олександра Зарицька та Юрій Мєшков продемонструють на паркеті пристрасну румбу. Солістка групи KAZKA з'явиться на паркеті в дуже відвертому образі.

Актор Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук втілять на паркеті ча-ча-ча і розкриють нові грані своєї пари, продемонструвавши пристрасні, розкуті образи. Також цей вид танцю продемонструють і актор Олексій Суровцев і Марія Колосова, і спробують довести суддям, що їхня пара може дивувати не тільки оголеним торсом, а й реально поборотися за перемогу.


* Актор Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук

Актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай разом з партнеркою Ганною Кареліною втілять на паркеті веселий джайв. Танцювати пара буде під один з хітів Вєрки Сердючки.


* Артур Логай з партнеркою Ганною Кареліного

Співачка Джамала чесно розповість про те, що зіткнулася з хейтом в соціальних мережах під час участі в «Танцях із зірками». Співачка вперше на паркеті з'явиться в пристрасному образі.


* Джамала і Антон Нестеренко

Артистка Lida Lee буде боротися за своє місце на паркеті і високі оцінки в турнірній таблиці, адже минулого тижня вона виявилася в зоні ризику. Разом з партнером Олексієм Базелем вони покажуть чуттєву сальсу під живе виконання групи TVORCHI.

А ось Ольга Харлан, а також Станіслав Горуна танцюватимуть самбу, яку в минулому році зіркові учасники прозвали «самба-вбивця». Спеціально для номера Станіслава Горуна і Даніели Преап співак Віктор Павлік заспіває наживо свій хіт «Шикідим».


* Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

До суддів проекту приєднається переможниця «Танців з зірками-4», співачка Санта Дімопулос. Свій виступ глядачам подарує артист Артем Пивоваров. А ось хто цієї неділі буде ведучим на балконі, стане відомо вже зовсім скоро.

У четвертому прямому ефірі одна з пар залишить паркет. Дві пари, які в сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів і суддів, потраплять в зону ризику. Покине шоу пара, яка набрала найменшу кількість голосів.

Нагадаємо, ще до старту «Танців» розгорівся перший скандал. Олександра Зарицька замінила партнера. За словами співачки, Олександр Прохоров не вірив в їхню перемогу. Танцюрист, який так і не потрапив в шоу, відповів на претензії артистки.

Назріває конфлікт і між суддею шоу Катериною Кухар і епатажним учасником MELOVIN. Прима-балерина подарувала артистові «мізки» і поставила найнижчий бал. У відповідь він порадив їй вчитися гумору.

Фото каналу 1+1.

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