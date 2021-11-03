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Шоу-бізнес

Учасники «Танців з зірками» вийдуть на паркет сім'ями: які сюрпризи готує десятий ефір

13:04 3 листопада 2021
Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук

У десятому ефірі «Танців із зірками», які залишив епатажний MELOVIN, учасникам доведеться попрацювати вдвічі більше, вони продемонструють на паркеті одразу два танці. Один із них — сімейний номер, артистів підтримають найдорожчі їм люди. Другий танець — із класичної бальної програми.

Лідер минулого тижня, актор серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай виконає ніжний контемп із дружиною та чотирирічним сином, а пара Дмитро Каднай та Аліна Лі презентують запальний степ, до якого приєднається батько співака.


*Дмитро Каднай та Аліна Лі

Хто із родичів приєднається до пари співачки Олександри Зарицької, яка скинула завдяки танцям 20 кілограмів, та Юрія Мєшкова і чи вийде на паркет до Костянтина Войтенка його дружина, стане відомо вже у неділю під час прямого ефіру.


*Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

Залишається під питанням участь у прямому ефірі Ольг Харлан та Дмитра Дікусара, які пропустили минулий ефір через коронавірус.

Ведучою балкона знову буде Маша Єфросиніна. Оцінюватиме зіркових учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Також на паркеті з'явиться нова пара — акторка Анна Кошмал та Олександр Прохоров. Голосування глядачів вирішить, чи будуть вони учасниками наступного сезону.

Нагадаємо, минулої неділі такою парою були Михайло Заливако та Анна Богдан, вони виконали танець, який готували до весілля.

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