«Справедливість перемогла»: Ілона Гвоздьова їдко відреагувала на виліт MELOVIN із «Танців з зірками»

Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, яка критикувала танці MELOVIN та його партнерки Лізи Русіної, їдко відреагувала на їхній виліт із «Танців з зірками». Під час оголошення результатів Ілона не приховувала своєї радості, вона станцювала ча-ча-ча та подякувала телеглядачам.

«Не зарікайся, не біжи попереду потяга, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла», — написала Ілона.

Вона також наголосила, що все у житті повертається бумерангом.

До речі, MELOVIN уперше потрапив до зони ризику, за нього завжди активно голосували шанувальники. Очевидно, танцювальні па артиста їх уже не вражають.

Нагадаємо, конфлікт MELOVIN та Гвоздьової виник після її критичних зауважень танцювальних даних Русіної. MELOVIN по-хамськи відповів Ілоні, скандал розгорівся з новою силою. Здавалося, крапку буде поставлено після спільного танцю Гвоздьової з MELOVIN та Русіною. Але високих оцінок пара не здобула, учасники конфлікту обмінялися новими претензіями, а минулий ефір поставив логічну точку участі артиста у проєкті.

Як пройшов дев'ятий ефір «Танців», чому Дмитро Каднай виступав онлайн, а Оля Харлан не змогла вийти на паркет — читайте усі подробиці в матеріалі «ФАКТІВ».

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