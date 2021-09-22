«Задовольняються малим»: Гвоздьова не задоволена ставленням до деяких учасників на «Танцях з зірками»

Відома українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова розкритикувала нинішній сезон шоу «Танці з зірками», викривши в упередженості організаторів шоу, які, на його думку, обділяють одних зіркових учасників і відверто виділяють інших.

«Є пари, яким дають максимальну кількість можливостей — світло, музика, спецефекти, костюми, сюжети, номера. І друга категорія учасників, які вичавлюють максимум з себе і задовольняються малою частиною загального шоу», — написала Гвоздьова в Instagram.

Вона також висловила невдоволення «байдужістю» колег, які проігнорували ефір з номером пам'яті легендарному Григорію Чапкісу.

«Для мене було здивуванням, що прийшло дуже мало колег, але це справа особисто кожного», — написала хореограф.

Нагадаємо, минулі вихідні ледь не стали трагічними для молодшого сина Ілони Гвоздьової.



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