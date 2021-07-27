Колишня партнерка Ласточкіна, Ткача і Остапчука Ілона Гвоздьова відмовилася від участі у «Танцях із зірками»

У новому сезоні шоу «Танці із зірками», у якому погодилася взяти участь солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, не буде українського хореографа Ілони Гвоздьової.

«Книга „Танці із зірками“ станцована, погасли софіти, завіса закрита … Більше я не вийду на паркет проекту…» — пише хореограф в Instagram, додаючи, що підійшла до кінця її танцювальна історія довжиною у чотири роки.

Ілона Гвоздьова зізналася, що кожного разу, виходячи на сцену, вона проживала маленьке життя своїх героїнь, а кожен її зірковий партнер був по-своєму прекрасним і гідним перемоги.

«Прийшов час йти далі, відкривати тепер нову себе, виходити за рамки танцівниці і шукати себе… Я відчуваю, що можу бути більше, ніж просто танцівницею, хочу більшого, ніж просто танцювати на сцені, прийшов час відкривати свої нові грані, а не тільки своїх партнерів. Я розумію, що незамінних артистів не буває, але є неповторні і я хочу бути серед них», — пише Гвоздьова.

Протягом декількох сезонів партнерами хореографа були гуморист Юрій Ткач, шоумен Ігор Ласточкин, з яким вони стали парою-переможцем у 2018 році. Також Ілона Гвоздьова танцювала разом з телеведучим Володимиром Остапчуком.

Нагадаємо, що у новому сезоні проекту танцівниця Олена Шоптенко стане його головним хореографом, а одним із суддів — українсько-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський.

Фото Ілони Гвоздьової із соціальних мереж.

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