«Противно і бридко»: скандал Гвоздьової та MELOVIN після спільного виступу на «Танцях із зірками» розгорівся з новою силою

Спільний виступ на «Танцях з зірками» MELOVIN та Ілони Гвоздьової, між якими виник конфлікт через критичні зауваження хореографа, зовсім не примирив артистів, а спровокував новий виток скандалу. Пара MELOVIN та Лізи Русіної не отримала бажаних високих оцінок суддів, а Ілону звинуватили у тому, що вона мало часу приділяла підготовці номера, всю увагу привернула на себе.

За словами MELOVIN, їм було важко готуватися в умовах конфлікту. На що Гвоздьова відповіла, якщо пара вже прийшла на проект, має бути стресостійкою і багато працювати. Вона докладно розповіла, як насправді готується номер.

За її словами, пара відволікалася на репетиціях, знімала відео для соціальних мереж та несерйозно поставилася до роботи.

«Останній разу поринула в це гівно. У понеділок відпочивала моя неймовірна зіркова пара, знімали тік-ток і кривляння. У середу він був злегка напідпитку, пив прямо в залі і йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу, ні рукою, ні ногою, ні поставити, ні станцювати, просто нуль», — написала Ілона Інстаграм-сторіс. Пізніше вона видалила цю публікацію.

MELOVIN різко, з використанням нецензурної лексики, відреагував на слова Гвоздьової, звинуватив її у дволикості.

Раніше Ілона Гвоздьова оцінювала виступи пар в Інстаграм. Критикам вона відповіла, що маючи 10-річний досвід у хореографії, педагогічний досвід та перемогу у шоу «Танці із зірками» має право на свою точку зору.

Нещодавно Ілона Гвоздьова потрапила до аварії, хореограф не постраждала.

Нагадаємо, після восьмого ефіру шоу «Танці з зірками» залишила пари Євгенії Власової та Макса Леонова, але співачка не засмутилася.

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