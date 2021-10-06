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Шоу-бізнес

«Хто вона така? Зірка з минулого»: Ілона Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN

13:42 6 жовтня 2021
Ілона Гвоздьова

Після п'ятого ефіру «Танців із зірками» на Ілону Гвоздьову, яка стала запрошеною суддею шоу, навалилася хвиля хейту. Спочатку розгорівся скандал через нібито конфлікт Ілони з балериною Катериною Кухар, чиї думки в оцінках не збігалися. Прямолінійність Гвоздьової сподобалася далеко не всім. А після виходу шоу вона написала пост в Інстаграм, в якому натякнула, що в шоу-бізнесі відчувається дефіцит щирості, порядності і доброти.

Ілона пояснила, що своїми коментарями не хотіла нікого образити, просто висловила свою професійну думку. Особливо дісталося партнерці MELOVIN Єлизаветі Русіній. Хореограф сказала, що їй не вистачає професіоналізму.

У відповідь MELOVIN і Ліза зневажливо висловилися про Гвоздьову в одному зі своїх інтерв'ю.

«Хто це така? Ілона, де ти? Вилазь! Ми таких не знаємо», — сказав співак.

«Ми слухаємо авторитетів, думка яких для нас реально важлива. Ми з задоволенням послухаємо Влада Яму, Максима Чмерковського», — підтримала партнера Русіна. «А не ось цих ось, зальотних пташенят», — додав MELOVIN.

Ілону явно зачепив такий коментар. Але вона сказала, що прощає Лізу, посилаючись на її недосвідченість і юність.

«Я навіть не злюся. Хто я така? Так, я переможниця одного з сезонів „Танців із зірками“. А ось хто ти, подивимося в кінці цього проекту», — резюмувала Гвоздьова.

Раніше у MELOVIN виник конфлікт на шоу з Катериною Кухар через її критичний коментар. А співачка Євгенія Власова зовсім хотіла покинути проект через закулісні інтриги.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова робить свої огляди «Танців», в яких докладно розбирає виступи і вказує на помилки. Вона вважає, що до деяких артистів на шоу склалося особливе ставлення.

фото Instagram.com/ilonagvozdeva

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