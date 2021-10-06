«Хто вона така? Зірка з минулого»: Ілона Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN

Після п'ятого ефіру «Танців із зірками» на Ілону Гвоздьову, яка стала запрошеною суддею шоу, навалилася хвиля хейту. Спочатку розгорівся скандал через нібито конфлікт Ілони з балериною Катериною Кухар, чиї думки в оцінках не збігалися. Прямолінійність Гвоздьової сподобалася далеко не всім. А після виходу шоу вона написала пост в Інстаграм, в якому натякнула, що в шоу-бізнесі відчувається дефіцит щирості, порядності і доброти.

Ілона пояснила, що своїми коментарями не хотіла нікого образити, просто висловила свою професійну думку. Особливо дісталося партнерці MELOVIN Єлизаветі Русіній. Хореограф сказала, що їй не вистачає професіоналізму.

У відповідь MELOVIN і Ліза зневажливо висловилися про Гвоздьову в одному зі своїх інтерв'ю.

«Хто це така? Ілона, де ти? Вилазь! Ми таких не знаємо», — сказав співак.

«Ми слухаємо авторитетів, думка яких для нас реально важлива. Ми з задоволенням послухаємо Влада Яму, Максима Чмерковського», — підтримала партнера Русіна. «А не ось цих ось, зальотних пташенят», — додав MELOVIN.

Ілону явно зачепив такий коментар. Але вона сказала, що прощає Лізу, посилаючись на її недосвідченість і юність.

«Я навіть не злюся. Хто я така? Так, я переможниця одного з сезонів „Танців із зірками“. А ось хто ти, подивимося в кінці цього проекту», — резюмувала Гвоздьова.

Раніше у MELOVIN виник конфлікт на шоу з Катериною Кухар через її критичний коментар. А співачка Євгенія Власова зовсім хотіла покинути проект через закулісні інтриги.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова робить свої огляди «Танців», в яких докладно розбирає виступи і вказує на помилки. Вона вважає, що до деяких артистів на шоу склалося особливе ставлення.

фото Instagram.com/ilonagvozdeva

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