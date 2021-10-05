«Іноді потрібно бути отруйною»: Ілона Гвоздьова жорстко прокоментувала конфлікт з Катериною Кухар на «Танцях з зірками»

Хореограф Ілона Гвоздьова вирішила порозумітися за свій конфлікт зі старшою колегою Катериною Кухар на п'ятому ефірі шоу «Танці з зірками», написавши в Instagram про ставлення до лукавих людей.

До кого вона застосувала цей епітет, Гвоздьова не уточнила, але її фоловери все зрозуміли і без слів.

«Хочете залишатися з людьми в хороших відносинах — не заважайте їм брехати. Після почутого і побаченого так і хочеться багатьом подарувати листівку: «лукавість — не означає багатогранність», — написала молода мама, закликавши не витрачати час на пояснення, адже «люди все-одно почують те, що хочуть почути».

Також вона додала, що іноді потрібно бути отруйною, щоб люди тебе не «зжерли» і констатувала — сьогодні в шоу-бізнесі відчувається дефіцит щирості, порядності і доброти.

Більшість фоловерів Ілони її підтримали, зазначивши щирість. Опинився серед них і колишній учасник шоу — танцюрист Євген Кот.

Раніше Катерина Кухар шокувала глядачів найнижчою оцінкою в історії проекту — її вона виставила парі Олексія Суровцева і Марії Колосової.

Фото instagram.com/ilonagvozdeva/

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